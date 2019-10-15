1 листопада 2019 року в Києві відбулася перша в світі операція з продажу автомобіля за Цифрові активи.
Дивися повний текст Продаж реального активу за цифрові активи: відбулася перша угода в Україні.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:08
Продаж реального активу за цифрові активи: відбулася...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продаж реального активу за цифрові активи: відбулася перша угода в Україні.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:08
Ну не первая же! Еще два года назад за криптовалюту продали квартиру в Киеве -
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