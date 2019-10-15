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Продаж реального активу за
цифрові активи: відбулася...

Продаж реального активу за цифрові активи: відбулася...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:08

Продаж реального активу за цифрові активи: відбулася...

Пропонуємо до обговорення:
1 листопада 2019 року в Києві відбулася перша в світі операція з продажу автомобіля за Цифрові активи.

Дивися повний текст Продаж реального активу за цифрові активи: відбулася перша угода в Україні.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:08

Ну не первая же! Еще два года назад за криптовалюту продали квартиру в Киеве - https://ain.ua/2017/09/26/kvartiru-za-ethereum/
yurit
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