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Нефьодов розповів про “сірі” схеми контрабанди
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:57
Пропонуємо до обговорення:
На "сірі" схеми припадає найбільша частина контрабанди.
Дивися повний текст Нефьодов розповів про “сірі” схеми контрабанди
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:57
Он забыл сказать, что таможня активный участник этих схем.
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Igorten
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