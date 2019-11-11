На "сірі" схеми припадає найбільша частина контрабанди.
Дивися повний текст Нефьодов розповів про “сірі” схеми контрабанди.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:57
Нефьодов розповів про “сірі” схеми контрабанди
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нефьодов розповів про “сірі” схеми контрабанди.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:04
Да вы что, фура с керамической плиткой а там I-phone.
он, видимо считает, что такая фура может проехать таможню без помощи таможенников.
Людям смартфон не дают купить за границей чтобы не содрать налоги, а сами айфоны фурами гоняют не заплатив никаких налогов.
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