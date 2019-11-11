RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нефьодов розповів про
“сірі” схеми контрабанди

Нефьодов розповів про “сірі” схеми контрабанди
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:57

Нефьодов розповів про “сірі” схеми контрабанди

Пропонуємо до обговорення:
На "сірі" схеми припадає найбільша частина контрабанди.

Дивися повний текст Нефьодов розповів про “сірі” схеми контрабанди.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91874
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:57

Он забыл сказать, что таможня активный участник этих схем.
Igorten
 
Повідомлень: 3670
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:04

Да вы что, фура с керамической плиткой а там I-phone.
он, видимо считает, что такая фура может проехать таможню без помощи таможенников.
Людям смартфон не дают купить за границей чтобы не содрать налоги, а сами айфоны фурами гоняют не заплатив никаких налогов.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 707
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дубілет розповів про нововведення у боротьбі з рейдерством
R2 » Чет 14 лис, 2019 11:42
2 77
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 12:03
tmaxdi2007
Нефьодов анонсував збільшення зарплат на митниці 1, 2
R2 » Пон 11 лис, 2019 11:23
16 975
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 11:00
Shram
Дубілет розповів, як заощадити на державному телефонному...
R2 » Пон 11 лис, 2019 12:35
2 96
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 лис, 2019 12:56
skrypnik_ruslan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.