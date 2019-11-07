Про це повідомляє Нацполіція на своему сайті.
Дивися повний текст У Києві поліція затримала злочинну групу «колекторів» (фото, відео).
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:48
У Києві поліція затримала злочинну групу «колекторів»...
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Дивися повний текст У Києві поліція затримала злочинну групу «колекторів» (фото, відео).
Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:49
а то что в кадре зал игровых автоматов - об этом поличиця не рапортует...)
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