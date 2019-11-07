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У Києві поліція затримала
злочинну групу «колекторів»...

У Києві поліція затримала злочинну групу «колекторів»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:48

У Києві поліція затримала злочинну групу «колекторів»...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Нацполіція на своему сайті.

Дивися повний текст У Києві поліція затримала злочинну групу «колекторів» (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:49

а то что в кадре зал игровых автоматов - об этом поличиця не рапортует...)
PV
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