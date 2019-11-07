RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Київ просить у Кабміну 50
млрд грн на метро на Троєщину

Київ просить у Кабміну 50 млрд грн на метро на Троєщину
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:28

Київ просить у Кабміну 50 млрд грн на метро на Троєщину

Пропонуємо до обговорення:
Депутати звернулися до президента України та Кабінету міністрів щодо виділення коштів на будівництво лінії метро на житловий масив Троєщина.

Дивися повний текст Київ просить у Кабміну 50 млрд грн на метро на Троєщину.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91863
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:29

киевские попрошайки.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 706
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, antikkristall, MSN [Bot], safonovstanislav, Модератор і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київ на роботу світлофорів з початку року витратив майже...
R2 » Вів 12 лис, 2019 10:37
1 78
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 10:37
NetSerpent
У метро Києва хочуть до кінця року встановити ще 173...
R2 » П'ят 08 лис, 2019 10:09
2 135
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 10:33
_hunter
Укрзалізниця планує залучити $3 млрд інвестицій від IPO
R2 » Чет 07 лис, 2019 17:42
2 89
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 21:03
alex7gk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14107)
15.11.2019 12:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron