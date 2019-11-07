Депутати звернулися до президента України та Кабінету міністрів щодо виділення коштів на будівництво лінії метро на житловий масив Троєщина.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:28
Київ просить у Кабміну 50 млрд грн на метро на Троєщину
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Дивися повний текст Київ просить у Кабміну 50 млрд грн на метро на Троєщину.
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