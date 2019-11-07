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Київ просить у Кабміну 50 млрд грн на метро на Троєщину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:28
Пропонуємо до обговорення:
Депутати звернулися до президента України та Кабінету міністрів щодо виділення коштів на будівництво лінії метро на житловий масив Троєщина.
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Додано: Суб 16 лис, 2019 00:49
50000000000/300000=166666 грн на одного человека. Мысли вслух.
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