Київська міська рада має намір вирішити проблему з безгоспними автомобілями. Прийнято відповідне рішення, повідомляє прес-служба Київської міськради.
Дивися повний текст У Києві займуться кинутими на вулицях автомобілями.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:34
У Києві займуться кинутими на вулицях автомобілями
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Дивися повний текст У Києві займуться кинутими на вулицях автомобілями.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:34
Героически! они в течении 3 месяцев! будут разрабатывать, охринеть можно, что там разрабатывать?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:38
Забавно: сами же пишут про отсутствие полномочий и средств, но как-то собираются "заниматься"...
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