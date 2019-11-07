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У Києві займуться кинутими
на вулицях автомобілями

У Києві займуться кинутими на вулицях автомобілями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:34

У Києві займуться кинутими на вулицях автомобілями

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська рада має намір вирішити проблему з безгоспними автомобілями. Прийнято відповідне рішення, повідомляє прес-служба Київської міськради.

Дивися повний текст У Києві займуться кинутими на вулицях автомобілями.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:34

Героически! они в течении 3 месяцев! будут разрабатывать, охринеть можно, что там разрабатывать?
7719polish
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:38

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Київська міська рада має намір вирішити проблему з безгоспними автомобілями. Прийнято відповідне рішення, повідомляє прес-служба Київської міськради.

Дивися повний текст У Києві займуться кинутими на вулицях автомобілями.

Забавно: сами же пишут про отсутствие полномочий и средств, но как-то собираются "заниматься"...
_hunter
 
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