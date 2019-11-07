У жовтні в Україну було ввезено 92,6 тис. тонн картоплі, це більше, ніж річний обсяг імпорту. Про це повідомила Українська плодоовочева асоціація (УПОА).
Дивися повний текст Україна побила рекорд з імпорту картоплі.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:46
Україна побила рекорд з імпорту картоплі
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Дивися повний текст Україна побила рекорд з імпорту картоплі.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:46
В украине хоть что-то кроме олигархов еще осталось?
Даже картошки уже нет
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