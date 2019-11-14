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В Києві ввели обмеження
для транзиту вантажівок

В Києві ввели обмеження для транзиту вантажівок
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:56

В Києві ввели обмеження для транзиту вантажівок

Пропонуємо до обговорення:
В Києві обмежили в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною масою понад 4,5 тонни в межі міста у години пік.

Дивися повний текст В Києві ввели обмеження для транзиту вантажівок.
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