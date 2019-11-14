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У «Слузі народу» пояснили, чому
прожитковий мінімум буде...

У «Слузі народу» пояснили, чому прожитковий мінімум буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:43

У «Слузі народу» пояснили, чому прожитковий мінімум буде...

Пропонуємо до обговорення:
У бюджеті на 2020 рік, який 14 листопада прийняв парламент, прожитковий мінімум становить трохи більше 2000 гривень ($82), хоча і президент, і уряд говорили, що реальний показник - більш ніж 4000 ($165).

Дивися повний текст У «Слузі народу» пояснили, чому прожитковий мінімум буде меншим від заявленого.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:43

Со статьи вывод только один:
- Грабить по беспределу ещё больше будут.
И вертели они всё....
Kudrjavuy
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