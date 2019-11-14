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У «Слузі народу» пояснили, чому прожитковий мінімум буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:43
Пропонуємо до обговорення:
У бюджеті на 2020 рік, який 14 листопада прийняв парламент, прожитковий мінімум становить трохи більше 2000 гривень ($82), хоча і президент, і уряд говорили, що реальний показник - більш ніж 4000 ($165).
Дивися повний текст У «Слузі народу» пояснили, чому прожитковий мінімум буде меншим від заявленого
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:52
Так зачем нужно было говорить что поднимите, если не можете.
Новые не лучше старых
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blueiceua
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:15
blueiceua написав:
Так зачем нужно было говорить что поднимите, если не можете.
Новые не лучше старых
Они не говорили что поднимут. Они говорили что на эти деньги нельзя прожить. Да и как можно поднять прожиточный минимум механически? "Поезд стой, раз-два"?
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otg
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