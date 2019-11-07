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В Укрзалізниці середня
зарплата за останні три роки...

В Укрзалізниці середня зарплата за останні три роки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:48

В Укрзалізниці середня зарплата за останні три роки...

Пропонуємо до обговорення:
Середня заробітна плата в «Укрзалізниці» за останні три роки збільшилася у 2,2 рази, або на 120%.

Дивися повний текст В Укрзалізниці середня зарплата за останні три роки збільшилася на 120%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:48

в підсумках:
За останні шість років З/П у гривнях мала покращання у 3,2 рази.
- За останні шість років рівень інфляції національного платіжного документу досяг 300%, тоб то у 4 рази.

- Питання:
Коли рівень інфляції буде співвідносний рівню З/П?

Чий гешефт з того, що робітники у злиднях?
Kudrjavuy
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