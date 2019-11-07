Середня заробітна плата в «Укрзалізниці» за останні три роки збільшилася у 2,2 рази, або на 120%.
Дивися повний текст В Укрзалізниці середня зарплата за останні три роки збільшилася на 120%.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:48
В Укрзалізниці середня зарплата за останні три роки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Укрзалізниці середня зарплата за останні три роки збільшилася на 120%.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:48
в підсумках:
За останні шість років З/П у гривнях мала покращання у 3,2 рази.
- За останні шість років рівень інфляції національного платіжного документу досяг 300%, тоб то у 4 рази.
- Питання:
Коли рівень інфляції буде співвідносний рівню З/П?
Чий гешефт з того, що робітники у злиднях?
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