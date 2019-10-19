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На Львівській залізниці майнили
криптовалюту за рахунок...

На Львівській залізниці майнили криптовалюту за рахунок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:08

На Львівській залізниці майнили криптовалюту за рахунок...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомив директор департаменту економічної та інформаційної безпеки УЗ Олег Назарук, її організували співробітники філії.

Дивися повний текст На Львівській залізниці майнили криптовалюту за рахунок УЗ (фото).
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