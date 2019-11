Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:31

Realist написав: Реформа медицини тільки почалась. В перехідний період всім важко



Ви молоді дуже, мабуть, що Ви вірите в якісь реХворми від Иліти?

Суть їхніх реформ в соцсфері - демонтаж надбань попередніх періодів з метою "економії".

"Патрулька"? Х-лька! Після розформування ДАЇ страшно виїхати на дорогу чи вийти на перехід. Не кажучи вже про дітей. Дегенератів на дорогах ніхто не жахає. В пекло такі реформи. Посвідчення як продавали, так і продають. Якщо "реформують" ще карний розшук - не вийдете на вулиці.

Ця реформа - замулювання очей недолугим в сфері управління американцям-кураторам. Вже в Іраку нареформували: розігнали фахівців, понабирали пастухів патрулювати невідомо що.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell