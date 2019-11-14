Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Перепрошую за офтоп. Просто у вас hxbbgaf дуже багато плюсиків і я дозволю собі висловити альтернативну вашій точку зору
hxbbgaf написав: когда медицины бесплатной в стране нет от слова совсем, даже за наложенный как попало хуже чем в 19-м веке гипс надо платить налом
Ніхто від вас готівку вимагати не може. Благодійний внесок - так. Але якщо у вас не має - можете не платити. Інша справа, коли зарплата медсестри 4 тис грн, а щоб . попасти у пологовий будинок платять 2000 євро То як ви думаєте, хто дурак? Той хто бере хабар чи той хто дає? Реформа медицини тільки почалась. В перехідний період всім важко
hxbbgaf написав:когда от ментов народу один вред (чего стоит только недавняя история об украденной тачке у мужика и как потом на ней ездил харьковский мент).
У нас де факто реформована тільки патрулька. Все інше ніхто не змінював. Знову ж таки, процес змін не швидкий. А всі поліцейські - це такі ж громадяни України та виборці як і ми із вами. Тобто це прості люди. Розумієте до чого веду?
hxbbgaf написав:Чуваки лучше бы озадачились тем, куда идут налоги и какая отдача ждет их плательщика
Цих чуваків вибрали 3/4 тих хто голосував. Вони теж мають нести за все це відповідальність. А не тільки нарікати.
І в загальному, розумію про що ви говорите, про те дивлюсь на питання також і з іншого боку. Роки прожиті в совку та важких 90-х залишили глибокий слід на нашому населенні. Воно в більшості своїй егоїстичне, жадібне та ліниве (форумчани, не порівнюйте із собою , якщо ви на цьому форумі то ви вже задумались як жити завтра). Проїдьтесь по селах чи околицях міст. Подивіться скільки сміття навколо, як вирубуються дерева та забруднюються струмки. Як бездумно люди використовують свій час та ресурси які у них є. Як деградує молодь яка привикла жити на батьківській шиї. Як "дуріють" батьки, будуючи хороми своїм нащадкам в яких ніхто ніколи не буде жити. Так є верстви населення які незахищені. І про них потрібно піклуватись. Але це тільки одинокі пенсіонери та люди із інвалідністю. Всі решта - це трутні, які тільки і здатні, що постійно нити та вимагати більшого. Шануймося!
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав:щоб . попасти у пологовий будинок платять 2000 євро То як ви думаєте, хто дурак? Той хто бере хабар чи той хто дає?
- так називають відкрито "таксу" - стільки-то тому/а стільки то тій/а стільки-то тому.... і ще тим - по стільки-то.... ... а тепер увага, питання: - а ви готові ризикнути життям/здоров'ям своєї вагітної жінки і щененародившогося немовляти, не давши лікарям нік¥я???! (а лише показавши дулю і пригрозивши, що поскаржитесь на вимагання хабаря)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Realist написав:Реформа медицини тільки почалась. В перехідний період всім важко
У нас де факто реформована тільки патрулька. Все інше ніхто не змінював.
Ви молоді дуже, мабуть, що Ви вірите в якісь реХворми від Иліти? Суть їхніх реформ в соцсфері - демонтаж надбань попередніх періодів з метою "економії". "Патрулька"? Х-лька! Після розформування ДАЇ страшно виїхати на дорогу чи вийти на перехід. Не кажучи вже про дітей. Дегенератів на дорогах ніхто не жахає. В пекло такі реформи. Посвідчення як продавали, так і продають. Якщо "реформують" ще карний розшук - не вийдете на вулиці. Ця реформа - замулювання очей недолугим в сфері управління американцям-кураторам. Вже в Іраку нареформували: розігнали фахівців, понабирали пастухів патрулювати невідомо що. У нас державний механізм - німецького зразка, в т.ч. поліція. Не треба туди ліпити абсолютний непотріб із США. Ніде в континентальній Європі не копіюють "здобутки" штатів в сфері держуправління. Фільми та реальність - різні речі. Матеріали розслідування вбивства-"глухаря" в США можуть міститися на 1-3 аркушах за 10 років (форми, що в перший день заповнили).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Realist написав:щоб . попасти у пологовий будинок платять 2000 євро То як ви думаєте, хто дурак? Той хто бере хабар чи той хто дає?
- так називають відкрито "таксу" - стільки-то тому/а стільки то тій/а стільки-то тому.... і ще тим - по стільки-то.... ... а тепер увага, питання: - а ви готові ризикнути життям/здоров'ям своєї вагітної жінки і щененародившогося немовляти, не давши лікарям нік¥я???! (а лише показавши дулю і пригрозивши, що поскаржитесь на вимагання хабаря)
Ну , насколько я понял , Вы разбираетесь во всем .! Экономика , валюта , депозиты , кредиты ,.... -одной ногой, ЛЕВОЙ.
Вот, наконец, Вас обеспокоили вопросы родов ! Вы же способный , много слышали ...может роды дома примите , в ванной ?
Realist написав:Реформа медицини тільки почалась. В перехідний період всім важко
У нас де факто реформована тільки патрулька. Все інше ніхто не змінював.
Ви молоді дуже, мабуть, що Ви вірите в якісь реХворми від Иліти? Суть їхніх реформ в соцсфері - демонтаж надбань попередніх періодів з метою "економії". "Патрулька"? Х-лька! Після розформування ДАЇ страшно виїхати на дорогу чи вийти на перехід. Не кажучи вже про дітей. Дегенератів на дорогах ніхто не жахає. В пекло такі реформи. Посвідчення як продавали, так і продають. Якщо "реформують" ще карний розшук - не вийдете на вулиці. Ця реформа - замулювання очей недолугим в сфері управління американцям-кураторам. Вже в Іраку нареформували: розігнали фахівців, понабирали пастухів патрулювати невідомо що. У нас державний механізм - німецького зразка, в т.ч. поліція. Не треба туди ліпити абсолютний непотріб із США. Ніде в континентальній Європі не копіюють "здобутки" штатів в сфері держуправління. Фільми та реальність - різні речі. Матеріали розслідування вбивства-"глухаря" в США можуть міститися на 1-3 аркушах за 10 років (форми, що в перший день заповнили).
До сих пор , при поступлении в полицию , ВСЕ проходят комиссию. Общий осмотр , окулист, анкетное тестирование, ПСИХИАТР., собеседование ну и т.д.
Как Вы думаете, сколько среди личного состава , олигофренов не понимающих прочитанное ?
А Вы про розыск, про " волков" оперативной работы. Их нет ! Они закончились .
Востаннє редагувалось холява в П'ят 15 лис, 2019 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Realist написав:щоб . попасти у пологовий будинок платять 2000 євро То як ви думаєте, хто дурак? Той хто бере хабар чи той хто дає?
- так називають відкрито "таксу" - стільки-то тому/а стільки то тій/а стільки-то тому.... і ще тим - по стільки-то.... ... а тепер увага, питання: - а ви готові ризикнути життям/здоров'ям своєї вагітної жінки і щененародившогося немовляти, не давши лікарям нік¥я???! (а лише показавши дулю і пригрозивши, що поскаржитесь на вимагання хабаря)
Мова йшла про інше. Уважніше! Про те, що люди ниють і скаржаться, але все одно продовжують діяти ірраціонально. Я наводив посилання. Там старша медсестра вимагала хабар за працевлаштування. Раз вона вимагала саме таку суму, то хтось же ж її мусів платити раніше (баланс попиту/пропозиції). Для мене це повна дурість платити майже 60 тис грн (на той час), щоб отримувати 4 тис/міс зарплати. Значить зарплата не головне, а головне скільки можна заробити на хабарях. Виходить той хто погодився на хабар заради працевлаштування і є першоджерелом корупції (а не той хто бере хабар і не той хто звернувся до відповідних органів). І як правило такі люди якраз найбільше нарікають на все навколо. Бачимо не важливо яка це установа. Чи це простий міський перинатальний центр чи чи департамент Офісу президента. Ось те, що я мав на увазі. Якщо коротко - то прості люди винні рівно на половину в тому що відбувається в країні, але чомусь в розмовах винуватять тільки державу.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав:щоб . попасти у пологовий будинок платять 2000 євро То як ви думаєте, хто дурак? Той хто бере хабар чи той хто дає?
- так називають відкрито "таксу" - стільки-то тому/а стільки то тій/а стільки-то тому.... і ще тим - по стільки-то.... ... а тепер увага, питання: - а ви готові ризикнути життям/здоров'ям своєї вагітної жінки і щененародившогося немовляти, не давши лікарям нік¥я???! (а лише показавши дулю і пригрозивши, що поскаржитесь на вимагання хабаря)
Ну , насколько я понял , Вы разбираетесь во всем .! Экономика , валюта , депозиты , кредиты ,.... -одной ногой, ЛЕВОЙ.
Вот, наконец, Вас обеспокоили вопросы родов ! Вы же способный , много слышали ...может роды дома примите , в ванной ?
1) Ви уважно прочитайтк цитату Реаліста! - це швидше йому давайте питання про роди у ванні! 2)...і так, як моя жінка родила цього року, то я БІЛЬШЕ, НІЖ ПРОСТО ОБІЗНАНИЙ в цьму питанні! (лікар, який приймав роди - на коридорі озвучив "що/кому/і скільки" дати! - все назвав в гривні..... - бо, коли родила першого, тоді лікар "таксу" називав у долярі)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Realist написав:щоб . попасти у пологовий будинок платять 2000 євро То як ви думаєте, хто дурак? Той хто бере хабар чи той хто дає?
- так називають відкрито "таксу" - стільки-то тому/а стільки то тій/а стільки-то тому.... і ще тим - по стільки-то.... ... а тепер увага, питання: - а ви готові ризикнути життям/здоров'ям своєї вагітної жінки і щененародившогося немовляти, не давши лікарям нік¥я???! (а лише показавши дулю і пригрозивши, що поскаржитесь на вимагання хабаря)
а я ризикнув і не дав ні..я, бо замовив платну палату за 10к, то чому ще маю хапуг годувати? але це їх дуже позлило