Реформа медицини

1)... ви скажіть скільки в приватній, а я скажу чи менше, чи більше...
2)...і мені ПЕРЕД родами озвучили цифри...
3)...і ставились, відповідно, як в приватній....
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:57
1)... ви скажіть скільки в приватній, а я скажу чи менше, чи більше...
2)...і мені ПЕРЕД родами озвучили цифри...
3)...і ставились, відповідно, як в приватній....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:03
Офтоп п'ятничний вже почався...
Головний критерій тут - лікарська практика. В держустанові - 10.000 пологів, в т.ч. проблемні. В приватній - 10 умовно, безпроблемних. Можливо, в приватній буде хтось вже з великою практикою. Втім, якщо щось піде не так, то, мабуть, технічних можливостей в державній буде більше.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:05
Якщо ви не будете вірити, я не буду, то хто тоді буде? Тоді точно змін не буде!
В тому то і відрізняється моє мислення від вашого. Цих дегенератів не потрібно жахати. Це нічого не дасть. Доведено підняттями штрафів за водіння в нетверезому стані. Більше половини справ "зливаються". В профіті тільки юристи та судді.
Потрібно створювати такі умови, щоб ці дегенерати несли величезні репутаційні ризики у випадку своїх дій. А це можливо тільки коли в цьому буде допомагати суспільство. А не так як зараз. Перевищив шидкість. Ну і що? Це його проблема. А повинно бути навпаки. Це проблема всього соціуму серед якого цей дегенерат живе.
Так я повністю із вами згідний. що не потрібно сліпо копіювати американські методи. Від них потрібно брати тільки актуальне для нас. І ні в якому разі не забувати про наші напрацювання.
В будь якому разі всі наші дискусії з часом зведуться тільки до одного: Відсутності чесної та справедливої судової системи. На моє переконання - це наріжний камінь який є надважливим для розвитку України. Це те із чим наш преЗедент повинен лягати спати і з чим прокидатись.
Бо попередній саботував цей процес, за що дорого поплатився. Замість того щоб розвивати та реформувати інституції він вирішив піти шляхом бізнес домовленостей. Наслідки ми спостерігаємо.
Офтоп на сьогодні припиняю. Перепрошую якщо вкрав трішки вашого часу.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:05
... от чесно, якщо б не стояв ризик життя/здоров'я моєї жінки і дитини.... - я б записав вимагання хабаря на телефон і "зробив би всіх їх разом!"
... я, навіть, говорив про таку ідею жінці.... - але вона дуже боялась за життя/здоров'я дитинки і своє!!!
... - ну і ще трохи стримує "прогнивша система"... що може лікар і ті всі - вийти сухими з води, так як все ділиться з верхушкою.... а там діляться з тими органами, які мають їх затримувати/вести слідство!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Много врачей совмещает практики в частной и государственных клиниках, впрочем, про технические возможности если что-то пойдёт не так, замечание справедливое.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:12
Тим "хапугам" фіолетово до тих 10к, їм нічого не перепадає.
Особисто я б стимулював виконавців. Дешевше і ефективніше, як правило. Тим паче наперед вони нічого не беруть (забобони такі).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:14
... в 20 000 грн вклався! м. Львів... лікарня Джамбула.....
(кесарили, так як з тиском в жінки проблеми)
- тож, бачу, відбувся "дешево і сердито" і з комфортом(за дитинкою доглядали в іншій кімнаті, тільки на годування приносили)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... і я НЕ проти оплачувати такі послуги, але ЧЕСНО, ОФІЦІЙНО, ПО ПРАЙСУ, В БЮДЖЕТ ДЕРЖАВИ!!!
- а не по кишеням..... з яких потім кочують кошти у кишені головним на нанадцятий мазератті, чи 24-ту квартиру!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пробачте, Ви водій? При ДАІ їздили?
Довідково для Вас. Примус - основа держуправління. Скрізь. Ваші "репутації" - розкажіть це рецидивістові з ножем опівночі в провулку.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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