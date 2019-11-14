RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Реформа медицини

Реформа медицини
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:57

  Amid написав:Долярчик
И сколько же вышло суммарно? Может имело смысл рожать в частной клинике. Всё же преимущество платной медицины перед бесплатной в том, что ты заранее знаешь сколько потребуется денег.

1)... ви скажіть скільки в приватній, а я скажу чи менше, чи більше...
2)...і мені ПЕРЕД родами озвучили цифри...
3)...і ставились, відповідно, як в приватній.... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7214
З нами з: 19.10.15
Подякував: 479 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:00

Долярчик
Около 70 000 грн
Amid
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 12.06.08
Подякував: 120 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:03

  Amid написав:И сколько же вышло суммарно? Может имело смысл рожать в частной клинике. Всё же преимущество платной медицины перед бесплатной в том, что ты заранее знаешь сколько потребуется денег.

Офтоп п'ятничний вже почався...
Головний критерій тут - лікарська практика. В держустанові - 10.000 пологів, в т.ч. проблемні. В приватній - 10 умовно, безпроблемних. Можливо, в приватній буде хтось вже з великою практикою. Втім, якщо щось піде не так, то, мабуть, технічних можливостей в державній буде більше.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 894
З нами з: 07.10.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:05

  centurionus написав:Ви молоді дуже, мабуть, що Ви вірите в якісь реХворми від Иліти?
Суть їхніх реформ в соцсфері - демонтаж надбань попередніх періодів з метою "економії"..

Якщо ви не будете вірити, я не буду, то хто тоді буде? Тоді точно змін не буде!
  centurionus написав:"Патрулька"? Х-лька! Після розформування ДАЇ страшно виїхати на дорогу чи вийти на перехід. Не кажучи вже про дітей. Дегенератів на дорогах ніхто не жахає.

В тому то і відрізняється моє мислення від вашого. Цих дегенератів не потрібно жахати. Це нічого не дасть. Доведено підняттями штрафів за водіння в нетверезому стані. Більше половини справ "зливаються". В профіті тільки юристи та судді.
Потрібно створювати такі умови, щоб ці дегенерати несли величезні репутаційні ризики у випадку своїх дій. А це можливо тільки коли в цьому буде допомагати суспільство. А не так як зараз. Перевищив шидкість. Ну і що? Це його проблема. А повинно бути навпаки. Це проблема всього соціуму серед якого цей дегенерат живе.
Так я повністю із вами згідний. що не потрібно сліпо копіювати американські методи. Від них потрібно брати тільки актуальне для нас. І ні в якому разі не забувати про наші напрацювання.
В будь якому разі всі наші дискусії з часом зведуться тільки до одного: Відсутності чесної та справедливої судової системи. На моє переконання - це наріжний камінь який є надважливим для розвитку України. Це те із чим наш преЗедент повинен лягати спати і з чим прокидатись.
Бо попередній саботував цей процес, за що дорого поплатився. Замість того щоб розвивати та реформувати інституції він вирішив піти шляхом бізнес домовленостей. Наслідки ми спостерігаємо.
Офтоп на сьогодні припиняю. Перепрошую якщо вкрав трішки вашого часу.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 575
З нами з: 23.01.09
Подякував: 138 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:05

  kwon написав:
  Долярчик написав:
  Realist написав:щоб . попасти у пологовий будинок платять 2000 євро То як ви думаєте, хто дурак? Той хто бере хабар чи той хто дає?

- так називають відкрито "таксу" - стільки-то тому/а стільки то тій/а стільки-то тому.... і ще тим - по стільки-то....
... а тепер увага, питання:
- а ви готові ризикнути життям/здоров'ям своєї вагітної жінки і щененародившогося немовляти, не давши лікарям нік¥я???! :?: (а лише показавши дулю і пригрозивши, що поскаржитесь на вимагання хабаря)

а я ризикнув і не дав ні..я, бо замовив платну палату за 10к, то чому ще маю хапуг годувати? але це їх дуже позлило :D

... от чесно, якщо б не стояв ризик життя/здоров'я моєї жінки і дитини.... - я б записав вимагання хабаря на телефон і "зробив би всіх їх разом!" :mrgreen:
... я, навіть, говорив про таку ідею жінці.... - але вона дуже боялась за життя/здоров'я дитинки і своє!!!
... - ну і ще трохи стримує "прогнивша система"... що може лікар і ті всі - вийти сухими з води, так як все ділиться з верхушкою.... а там діляться з тими органами, які мають їх затримувати/вести слідство! :evil: :twisted:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7214
З нами з: 19.10.15
Подякував: 479 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  centurionus написав:Офтоп п'ятничний вже почався...
Головний критерій тут - лікарська практика. В держустанові - 10.000 пологів, в т.ч. проблемні. В приватній - 10 умовно, безпроблемних. Можливо, в приватній буде хтось вже з великою практикою. Втім, якщо щось піде не так, то, мабуть, технічних можливостей в державній буде більше.


Много врачей совмещает практики в частной и государственных клиниках, впрочем, про технические возможности если что-то пойдёт не так, замечание справедливое.
Amid
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 12.06.08
Подякував: 120 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:12

  kwon написав:а я ризикнув і не дав ні..я, бо замовив платну палату за 10к, то чому ще маю хапуг годувати? але це їх дуже позлило

Тим "хапугам" фіолетово до тих 10к, їм нічого не перепадає.
Особисто я б стимулював виконавців. Дешевше і ефективніше, як правило. Тим паче наперед вони нічого не беруть (забобони такі).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 894
З нами з: 07.10.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:14

  Amid написав:Долярчик
Около 70 000 грн

... в 20 000 грн вклався! м. Львів... лікарня Джамбула.....
(кесарили, так як з тиском в жінки проблеми)
- тож, бачу, відбувся "дешево і сердито" :mrgreen: і з комфортом(за дитинкою доглядали в іншій кімнаті, тільки на годування приносили)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7214
З нами з: 19.10.15
Подякував: 479 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... і я НЕ проти оплачувати такі послуги, але ЧЕСНО, ОФІЦІЙНО, ПО ПРАЙСУ, В БЮДЖЕТ ДЕРЖАВИ!!!
- а не по кишеням..... з яких потім кочують кошти у кишені головним на нанадцятий мазератті, чи 24-ту квартиру!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7214
З нами з: 19.10.15
Подякував: 479 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Цих дегенератів не потрібно жахати. Це нічого не дасть.

Пробачте, Ви водій? При ДАІ їздили?
Довідково для Вас. Примус - основа держуправління. Скрізь. Ваші "репутації" - розкажіть це рецидивістові з ножем опівночі в провулку.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 894
З нами з: 07.10.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.