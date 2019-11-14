Реформа медицини

Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:05

centurionus написав: Ви молоді дуже, мабуть, що Ви вірите в якісь реХворми від Иліти?

Суть їхніх реформ в соцсфері - демонтаж надбань попередніх періодів з метою "економії".. Ви молоді дуже, мабуть, що Ви вірите в якісь реХворми від Иліти?Суть їхніх реформ в соцсфері - демонтаж надбань попередніх періодів з метою "економії"..

centurionus написав: "Патрулька"? Х-лька! Після розформування ДАЇ страшно виїхати на дорогу чи вийти на перехід. Не кажучи вже про дітей. Дегенератів на дорогах ніхто не жахає. "Патрулька"? Х-лька! Після розформування ДАЇ страшно виїхати на дорогу чи вийти на перехід. Не кажучи вже про дітей. Дегенератів на дорогах ніхто не жахає.

Якщо ви не будете вірити, я не буду, то хто тоді буде? Тоді точно змін не буде!В тому то і відрізняється моє мислення від вашого. Цих дегенератів не потрібно жахати. Це нічого не дасть. Доведено підняттями штрафів за водіння в нетверезому стані. Більше половини справ "зливаються". В профіті тільки юристи та судді.Потрібно створювати такі умови, щоб ці дегенерати несли величезні репутаційні ризики у випадку своїх дій. А це можливо тільки коли в цьому буде допомагати суспільство. А не так як зараз. Перевищив шидкість. Ну і що? Це його проблема. А повинно бути навпаки. Це проблема всього соціуму серед якого цей дегенерат живе.Так я повністю із вами згідний. що не потрібно сліпо копіювати американські методи. Від них потрібно брати тільки актуальне для нас. І ні в якому разі не забувати про наші напрацювання.Бо попередній саботував цей процес, за що дорого поплатився. Замість того щоб розвивати та реформувати інституції він вирішив піти шляхом бізнес домовленостей. Наслідки ми спостерігаємо.Офтоп на сьогодні припиняю. Перепрошую якщо вкрав трішки вашого часу.