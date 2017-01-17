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Медицина в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 21 січ, 2024 21:05
Bolt написав:
Львов.
Ну там не так просто, как с обычным зубом. Там они ещё из десны невылезли, а были показания к удалению.
Пы. Сы. Только на прошлой неделе малой во Львове 5-ти лет, умер. Не удачно сделали анестезию при удалении Молочного зуба. 🤦♂️
Для державної такі суми на карман просто нереальні.
А випадки можуть бути всюди, Табаков помер після імпланта в супер крутій клініці.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 01:57
ЛАД написав: Bolt написав:
............
Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен)
"Техник" я писал условно. Понимаю, что хирург.
Так же понятна цена, если "на карман". А то я уж хотел искать в инете расценки. Хотя, тем более, многовато. Но в госклинике сделают, думаю, и без кармана, правда, могут послабее обезболить.
Это опять Киев?
Ну ось вам свіжі цифри по приватній стоматології в Ірпені
виривали вісімку родичці за 2 заходи-біля 4000, коронка цирконієва десь під 9000 за 3 відвідування, імплант(Південна Корея) з цирконієвою коронкою біля 30000 за шт, і дійсно потрібно десь 3 місяці ходити без зубів, чекати поки кісткова тканина заживе. Якщо щелепа слабка чи тонка, то потрібно вживлювати замінники і строки х2 фактично. Брекети на 2 щелепи(не мені) 30000-50000 грн, елайнери-сучасний замінник брекетів у вигляді комплекту(до 40 шт) змінних кап 70000-200000 грн.
Теж саме в Португалії приблизно в півтора рази дорожче, в Швейцарії(невелике містечко) десь в 3-4 рази, крім елайнерів, за них інформації не знаю.
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drevlyanin
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Додано: Пон 22 січ, 2024 02:26
drevlyanin написав: ЛАД написав: Bolt написав:
............
Это хирург не техник. Это было на карман. Не знаю, может медсестре, что-то дает. Ну и главврачу наверное отстегивает. (но не уверен)
"Техник" я писал условно. Понимаю, что хирург.
Так же понятна цена, если "на карман". А то я уж хотел искать в инете расценки. Хотя, тем более, многовато. Но в госклинике сделают, думаю, и без кармана, правда, могут послабее обезболить.
Это опять Киев?
Ну ось вам свіжі цифри по приватній стоматології в Ірпені
виривали вісімку родичці за 2 заходи-біля 4000, коронка цирконієва десь під 9000 за 3 відвідування, імплант(Південна Корея) з цирконієвою коронкою біля 30000 за шт, і дійсно потрібно десь 3 місяці ходити без зубів, чекати поки кісткова тканина заживе. Якщо щелепа слабка чи тонка, то потрібно вживлювати замінники і строки х2 фактично. Брекети на 2 щелепи(не мені) 30000-50000 грн, елайнери-сучасний замінник брекетів у вигляді комплекту(до 40 шт) змінних кап 70000-200000 грн.
Теж саме в Португалії приблизно в півтора рази дорожче, в Швейцарії(невелике містечко) десь в 3-4 рази, крім елайнерів, за них інформації не знаю.
В частной клинике могу поверить. Давно не сталкивался, не знаю сегодняшних цен.
А что такое циркониевая коронка вообще не знаю.
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ЛАД
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Додано: Пон 22 січ, 2024 15:39
ЛАД написав:
В частной клинике могу поверить. Давно не сталкивался, не знаю сегодняшних цен.
А что такое циркониевая коронка вообще не знаю.
Зараз оснівні два типа коронок, шо встановлюються-металокерамічна та з діоксиду цирконію.
Перші трохи дешевші, другі довше "ходять" і трохи краще естетика.
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drevlyanin
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