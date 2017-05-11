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Медицина в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:56

  Faceless написав:
Bolt написав:
  BIGor написав:
Так в Італії дорожче. Про це і писав.

Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні.

Вузький спеціаліст в хорошій приватній клініці в Києві - десь від 1000 грн для "провідних фахівців" (може доходити і до 4000 грн) і трохи менше, від 800 - звичайні.

Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:22

  slonomag написав:
  Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".

и еще кучу ненужных анализов назначить
utestcom2
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:22

Re: Еміграція, заробітчанство

slonomag написав:
  Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".
По страховій ліки оплачує страхова і вона там вже торгується якщо що, тож ніколи не парилися з того.
І, нажаль, дешевший український чи індійський аналог таки часто поступається в ефективності
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:40

  Faceless написав:
slonomag написав:
  Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".
По страховій ліки оплачує страхова і вона там вже торгується якщо що, тож ніколи не парилися з того.
І, нажаль, дешевший український чи індійський аналог таки часто поступається в ефективності

Зато укр лекарства врядли так подделывают как заграничные аналоги. Так как их стоимость низкая и в этом нет смысла. А по европейским лекарствам сколько было скандалов. Раз в пару месяцев стабильно накрывали очередную партию "лекарств" где вместо действующего вещества был мел какой-то или еще какая-то хрень.

Так что даже хз что лучше, купить за 100грн укр аналог пусть и с 70% эфективностью, или за 500грн мел в упаковке швейцарского лекарства.

П.С. Конечно я утрирую и вероятность попасть на подделку мб не так уж и велика, но все равно мы как-то больше старались укр брать, для лечения всяких соплей и укр качества было более чем достаточно.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 10:32

  slonomag написав:
  Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".

А самому по діючий речовині аналог підібрати не судьба?)
Але мушу розстроіти - уканалог зазвичай гірше - хєр знає чому)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:59

Re: Медицина в Україні

Зачастую брал именно наши препараты, и они помогали, заграничные тоже бесспорно хороши и лечат сказал бы даже эффективнее, но цена вопроса. Может все еще зависит от того в какой аптеке берешь? Задумывался над этим сам, теперь зачастую беру в АНЦ, но это сугубо мой выбор.
Обычно покупаю здесь капилляростабилизирующие средства https://anc.ua/ru/catalog/medikamenty-1/serdechno-sosudistaya-sistema-37/kapillyarostabiliziruyushchie-preparaty-45
brrcfyz
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