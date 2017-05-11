Медицина в Україні

Додано: Сер 28 сер, 2024 15:40

Faceless написав: slonomag написав: Bolt написав: Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500. Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства". В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства". По страховій ліки оплачує страхова і вона там вже торгується якщо що, тож ніколи не парилися з того.

І, нажаль, дешевший український чи індійський аналог таки часто поступається в ефективності По страховій ліки оплачує страхова і вона там вже торгується якщо що, тож ніколи не парилися з того.І, нажаль, дешевший український чи індійський аналог таки часто поступається в ефективності

Зато укр лекарства врядли так подделывают как заграничные аналоги. Так как их стоимость низкая и в этом нет смысла. А по европейским лекарствам сколько было скандалов. Раз в пару месяцев стабильно накрывали очередную партию "лекарств" где вместо действующего вещества был мел какой-то или еще какая-то хрень.Так что даже хз что лучше, купить за 100грн укр аналог пусть и с 70% эфективностью, или за 500грн мел в упаковке швейцарского лекарства.П.С. Конечно я утрирую и вероятность попасть на подделку мб не так уж и велика, но все равно мы как-то больше старались укр брать, для лечения всяких соплей и укр качества было более чем достаточно.