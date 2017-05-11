RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Медицина в Україні

Медицина в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 14:56

  Faceless написав:
Bolt написав:
  BIGor написав:
Так в Італії дорожче. Про це і писав.

Так і в Польщі рази в чотири дорожче ніж в приватній поліклініці в Україні.

Вузький спеціаліст в хорошій приватній клініці в Києві - десь від 1000 грн для "провідних фахівців" (може доходити і до 4000 грн) і трохи менше, від 800 - звичайні.

Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.
Bolt
 
Повідомлень: 3259
З нами з: 09.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".
slonomag
 
Повідомлень: 577
З нами з: 23.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:22

  slonomag написав:
  Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".

и еще кучу ненужных анализов назначить
utestcom2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 10.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:22

Re: Еміграція, заробітчанство

slonomag написав:
  Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".
По страховій ліки оплачує страхова і вона там вже торгується якщо що, тож ніколи не парилися з того.
І, нажаль, дешевший український чи індійський аналог таки часто поступається в ефективності
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35824
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8109 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 15:40

  Faceless написав:
slonomag написав:
  Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".
По страховій ліки оплачує страхова і вона там вже торгується якщо що, тож ніколи не парилися з того.
І, нажаль, дешевший український чи індійський аналог таки часто поступається в ефективності

Зато укр лекарства врядли так подделывают как заграничные аналоги. Так как их стоимость низкая и в этом нет смысла. А по европейским лекарствам сколько было скандалов. Раз в пару месяцев стабильно накрывали очередную партию "лекарств" где вместо действующего вещества был мел какой-то или еще какая-то хрень.

Так что даже хз что лучше, купить за 100грн укр аналог пусть и с 70% эфективностью, или за 500грн мел в упаковке швейцарского лекарства.

П.С. Конечно я утрирую и вероятность попасть на подделку мб не так уж и велика, но все равно мы как-то больше старались укр брать, для лечения всяких соплей и укр качества было более чем достаточно.
slonomag
 
Повідомлень: 577
З нами з: 23.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 10:32

  slonomag написав:
  Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.

В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".

А самому по діючий речовині аналог підібрати не судьба?)
Але мушу розстроіти - уканалог зазвичай гірше - хєр знає чому)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1577
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:59

Re: Медицина в Україні

Зачастую брал именно наши препараты, и они помогали, заграничные тоже бесспорно хороши и лечат сказал бы даже эффективнее, но цена вопроса. Может все еще зависит от того в какой аптеке берешь? Задумывался над этим сам, теперь зачастую беру в АНЦ, но это сугубо мой выбор.
Обычно покупаю здесь капилляростабилизирующие средства https://anc.ua/ru/catalog/medikamenty-1/serdechno-sosudistaya-sistema-37/kapillyarostabiliziruyushchie-preparaty-45
brrcfyz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 27.10.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 14:54

Безкоштовна медицина в Україні: що зміниться з 1 січня


З 2025 року медичні послуги в Україні, які надаються громадянам у державних та муніципальних закладах, будуть працювати повністю за програмою медичних гарантії. Що зміниться і як це вплине на нас з вами - дивіться у сюжеті Finance.ua.

00:00 🔵 Всі медустанови працюватимуть за програмою медичних гарантій
00:40 🔵 Як працює програма медичних гарантій і хто вже уклав угоди з НСЗУ
01:53 🔵 Що зміниться: пояснення голови комітету ВР з питань здоров'я
03:21 🔵 Які пакети послуг надаватимуться за програмою медичних гарантій - перелік
03:45 🔵 Скільки грошей передбачено на програму медичних гарантій у 2025 році
04:05 🔵 Хто може скористатися безоплатними медичними послугами без сімейного лікаря
04:20 🔵 Сімейний лікар: як оформити декларацію тим, хто його ще немає
05:30 🔵 Як користуватися додатком HELSI - покрокова інструкція
06:48 🔵 Чи можна отримати медпослуги без направлення сімейного лікаря
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4739
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1047 раз.
Подякували: 2009 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 16:53

Денис Шмигаль

Цього року відбудеться найбільше розширення програми «Доступні ліки». Виділимо для цього рекордний бюджет на рівні 6,6 млрд грн. Буде додано 30 нових діючих речовин, і завдяки цьому додатково 500 тисяч українців зможуть суттєво зменшити витрати на лікування.

Плануємо будівництво та повне оновлення 15-ти важливих медичних закладів на суму понад 2,6 млрд грн. Серед обраних проєктів є підземна лікарня «Ковчег», онкологічні та реабілітаційні центри. Окремо для Міністерства охорони здоров’я поставлене завдання відновити Охматдит.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4739
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1047 раз.
Подякували: 2009 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:02

  Ірина_ написав:Денис Шмигаль

Цього року відбудеться найбільше розширення програми «Доступні ліки». Виділимо для цього рекордний бюджет на рівні 6,6 млрд грн. Буде додано 30 нових діючих речовин, і завдяки цьому додатково 500 тисяч українців зможуть суттєво зменшити витрати на лікування.

Плануємо будівництво та повне оновлення 15-ти важливих медичних закладів на суму понад 2,6 млрд грн. Серед обраних проєктів є підземна лікарня «Ковчег», онкологічні та реабілітаційні центри. Окремо для Міністерства охорони здоров’я поставлене завдання відновити Охматдит.

У Дніпрі у минулому році закрили поліклініку і стаціонар на В.Антоновича у одному дворі , чьому ? я не знаю
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3449
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Азартні ігри в Україні 1, 2
yama » Сер 28 лют, 2024 00:24
12 3052
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 кві, 2024 11:53
Ірина_
Знову дорожче: В Україні суттєво збільшився тариф на холодну 1, 2, 3
R2 » Пон 15 тра, 2017 11:31
22 11969
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 тра, 2017 11:18
bolex
В Україні витратять 40 млн грн на зариблення річок 1, 2
R2 » Чет 11 тра, 2017 01:54
19 10191
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 тра, 2017 20:09
vadne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.