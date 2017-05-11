Медицина в Україні

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.
В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".
Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.
В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".
Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.
В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".
По страховій ліки оплачує страхова і вона там вже торгується якщо що, тож ніколи не парилися з того. І, нажаль, дешевший український чи індійський аналог таки часто поступається в ефективності
Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.
В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".
По страховій ліки оплачує страхова і вона там вже торгується якщо що, тож ніколи не парилися з того. І, нажаль, дешевший український чи індійський аналог таки часто поступається в ефективності
Зато укр лекарства врядли так подделывают как заграничные аналоги. Так как их стоимость низкая и в этом нет смысла. А по европейским лекарствам сколько было скандалов. Раз в пару месяцев стабильно накрывали очередную партию "лекарств" где вместо действующего вещества был мел какой-то или еще какая-то хрень.
Так что даже хз что лучше, купить за 100грн укр аналог пусть и с 70% эфективностью, или за 500грн мел в упаковке швейцарского лекарства.
П.С. Конечно я утрирую и вероятность попасть на подделку мб не так уж и велика, но все равно мы как-то больше старались укр брать, для лечения всяких соплей и укр качества было более чем достаточно.
Bolt написав:Зараз глянув прийом в приватному медцентрі Параскеви у Львові від 945 грн. Декілька років тому було 500.
В Украине всегда наибольшая стоимость была в лекарствах. Сходи за 500грн в доктору, а потом еще на 2000грн лекарств купи. Сколько ходили с детьми в частные больнички, врачи вообще никогда не парились прописать укр аналог который раз в 5 дешевле - как будто у них логика "раз пришел в частную больницу, то 100% мажор какой-то, иди покупай швейцарские лекарства".
А самому по діючий речовині аналог підібрати не судьба?) Але мушу розстроіти - уканалог зазвичай гірше - хєр знає чому)
З 2025 року медичні послуги в Україні, які надаються громадянам у державних та муніципальних закладах, будуть працювати повністю за програмою медичних гарантії. Що зміниться і як це вплине на нас з вами - дивіться у сюжеті Finance.ua.
00:00 🔵 Всі медустанови працюватимуть за програмою медичних гарантій 00:40 🔵 Як працює програма медичних гарантій і хто вже уклав угоди з НСЗУ 01:53 🔵 Що зміниться: пояснення голови комітету ВР з питань здоров'я 03:21 🔵 Які пакети послуг надаватимуться за програмою медичних гарантій - перелік 03:45 🔵 Скільки грошей передбачено на програму медичних гарантій у 2025 році 04:05 🔵 Хто може скористатися безоплатними медичними послугами без сімейного лікаря 04:20 🔵 Сімейний лікар: як оформити декларацію тим, хто його ще немає 05:30 🔵 Як користуватися додатком HELSI - покрокова інструкція 06:48 🔵 Чи можна отримати медпослуги без направлення сімейного лікаря
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Цього року відбудеться найбільше розширення програми «Доступні ліки». Виділимо для цього рекордний бюджет на рівні 6,6 млрд грн. Буде додано 30 нових діючих речовин, і завдяки цьому додатково 500 тисяч українців зможуть суттєво зменшити витрати на лікування.
Плануємо будівництво та повне оновлення 15-ти важливих медичних закладів на суму понад 2,6 млрд грн. Серед обраних проєктів є підземна лікарня «Ковчег», онкологічні та реабілітаційні центри. Окремо для Міністерства охорони здоров’я поставлене завдання відновити Охматдит.
У Дніпрі у минулому році закрили поліклініку і стаціонар на В.Антоновича у одному дворі , чьому ? я не знаю