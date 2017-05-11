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Медицина в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:32

  ЛАД написав:Я вам привёл пример с ведьмами. Тоже "не станут слушать"?
Вы себе не представляете, что можно оспорить "явно дикие и/или бесполезные" "концепции/методики", даже если нет лучших? Причём оспорить доказательно?

приходит мама к психологу и говорит "моему мальчику 9 лет у него депрессия", психолог ей отвечает, что детская депрессия - крайне редкое явление (только при серьезных органических нарушениях) и при необходимости должен предоставить хотя бы 5, а лучше 20-40 авторитетных исследований на эту тему.

Если не может, ему остается "осмотреть", согласиться с мамой и назначить антидепрессанты. А стрессогенный фактор может быть в семье, школе или питании. Далеко не всегда явный.

Пациентка – первенец от нормальных родов, родители неединокровные. Рост и развитие были нормальными. Семейный анамнез не примечателен, за исключением аутоиммунного тиреоидита у матери. До появления симптомов (2 года назад) была в целом здорова. В мае 2012 г. после фебрильного эпизода появилась и прогрессировала раздражительность, наблюдалась частая головная боль и трудности с концентрацией. Спустя месяц симптомы усугубились: головная боль стала тяжелой, нарушились сон и поведение, периодически наблюдались приступы немотивированного плача и апатии. Успеваемость в школе ухудшилась, о чем сообщили учителя.

В сентябре 2012 г. после употребления макаронных изделий появились плач, спутанность сознания, атаксия, выраженная тревога и параноидный делирий. После этого эпизода пациентку снова госпитализировали в психиатрическую клинику

причиной оказался глютен
По согласованию с родителями девочка перешла на безглютеновую диету, что сопровождалось полной регрессией симптомов в течение недели
https://health-ua.com/article/4420-glyu ... ostoyaniya


Представляете что начнется, если всю доказательную базу по этому (и другим) вопросам можно будет опровергнуть назвав их "явно дикими и/или бесполезными" и сколько всего надо знать психологу, тысячи исследований должны быть просто в голове, чтобы быстро добраться к нужным.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 20:57, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:45

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Я вам привёл пример с ведьмами. Тоже "не станут слушать"?
Вы себе не представляете, что можно оспорить "явно дикие и/или бесполезные" "концепции/методики", даже если нет лучших? Причём оспорить доказательно?

приходит мама к психологу и говорит "моему мальчику 9 лет у него депрессия", психолог ей отвечает, что детская депрессия - крайне редкое явление (только при серьезных органических напушениях) и при необходимости должен предоставить хотя бы 5, а лучше 20-40 авторитетных исследований на эту тему. Если не может, ему остается "осмотреть", согласиться с мамой и назначить антидепрессанты. А стрессогенный фактор может быть в семье или школе. Представляете что начнется, если всю доказательную базу по этому (и другим) вопросам можно будет опровергнуть назвав их "явно дикими и/или бесполезными"

Простите, я слабо себе представляю ситуацию, в которой врач предоставляет маме-неспециалисту "хотя бы 5, а лучше 20-40 авторитетных исследований на эту тему". :)
А если она потребует от врача направление к экзорцисту, он тоже должен дать?
Или потребует наказать ведьму, которая навела "порчу" на её ребёнка?

Так какое у вас базовое образование так и не расскажете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:53

  ЛАД написав:Простите, я слабо себе представляю ситуацию, в которой врач предоставляет маме-неспециалисту "хотя бы 5, а лучше 20-40 авторитетных исследований на эту тему
я бы этому врачу рассказал много неприятного прямо в глаза. Если у него нет своих исследований, он должен использовать чужие, по крайней мере знать о них. Иначе таким врачём может работать любой студент медколледжа. Мама может быть неспециалистом, а врач нет. Наука так и движется, проходят исследования, если все правила соблюдены о них пишут авторитетные специализированные сми. Кто считает себя специалистом должен их постоянно изучать. Мы сейчас не говорим о протоколах лечения, только о степени понимания предмета.

то же и в психологии, вы не можете просто взять и что то оспорить. Свои методики, или чужие методики, но свои исследования - пожалуйста. С ними ознакомятся, возможно опубликуют, но даже они не отменяют всех исследований которые были ранее. Потому что в любых методиках присутствует человеческий фактор. И если все методики докажут что "Бог есть", а ваша одна что "Бога нет", поверят не вам.
  ЛАД написав:Так какое у вас базовое образование так и не расскажете?
что значит базовое? по моему у всех базовое средняя школа.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 17:03, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Простите, я слабо себе представляю ситуацию, в которой врач предоставляет маме-неспециалисту "хотя бы 5, а лучше 20-40 авторитетных исследований на эту тему
я бы этому врачу рассказал много неприятного прямо в глаза. Если у него нет своих исследований, он должен использовать чужие, по крайней мере знать о них. Иначе таким врачём может работать любой студент медколледжа. Мама может быть неспециалистом, а врач нет. Наука так и движется, проходят исследования, если все правила соблюдены о них пишут авторитетные специализированные сми. Кто считает себя специалистом должен их постоянно изучать. Мы сейчас не говорим о протоколах лечения, только о степени понимания предмета.

то же и в психологии, вы не можете просто взять и что то оспорить. Свои методики, или чужие методики, но свои исследования - пожалуйста. С ними ознакомятся, возможно опубликуют, но даже они не отменяют всех исследований которые были ранее. Потому что в любых методиках присутствует человеческий фактор. И если все методики докажут что "Бог есть", а ваша одна что "Бога нет", поверят не вам.
  ЛАД написав:Так какое у вас базовое образование так и не расскажете?
что значит базовое? по моему у всех базовое средняя школа.
Тобто у якоїсь мамці стався інстаграм головного мозку, і вона, без профільних знань, своїй дитині поставила діагноз важкого захворювання, що лікується медикаментозно і вимагає від лікаря рецепт. А той ще має їй обґрунтовано доводити що її вигадка це вигадка?
Дуже цікаво
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:30

  Faceless написав:Тобто у якоїсь мамці стався інстаграм головного мозку, і вона, без профільних знань, своїй дитині поставила діагноз важкого захворювання, що лікується медикаментозно і вимагає від лікаря рецепт. А той ще має їй обґрунтовано доводити що її вигадка це вигадка?
Дуже цікаво

а как вы думали реагируют мамы когда их чадам ставят тяжелый диагноз, прыгают от радости? Чтобы снять с себя ответственность такой диагноз ставит консилиум врачей, потому что одному мамы и травмы нанести и по судам затаскать (не в нашей стране конечно).

Другая крайность, мама сама занимается диагностикой, приходит к каким то страшным диагнозам, приводит ребенка, и врач понимая в чем дело, как минимум должен ее аргументированно успокоить, в идеале назначить ей самой терапию. Мама на нервах и успокоить нужно здесь и сейчас, для этого нужно много чего держать в голове, чтобы быстро вынуть нужную информацию.

У меня есть кейс как мальчик до 13 лет рос и учился с диагнозом умственная отсталость (были дефекты с речью, которые крайне тяжело исправлялись), в 13 лет другой психолог сказал никакой УО там нет, где то месяц пришлось собирать аналогичные исследования, методики чтобы это доказать. Мама просто отказывалась верить. Из-за проблем с речью начались проблемы с успеваемостью и социализацией.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 09 січ, 2025 20:36, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:57

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Тобто у якоїсь мамці стався інстаграм головного мозку, і вона, без профільних знань, своїй дитині поставила діагноз важкого захворювання, що лікується медикаментозно і вимагає від лікаря рецепт. А той ще має їй обґрунтовано доводити що її вигадка це вигадка?
Дуже цікаво



У меня есть кейс как мальчик до 13 лет рос и учился с диагнозом умственная отсталость (были дефекты с речью, которые крайне тяжело исправлялись), в 13 лет другой психолог сказал никакой УО там нет, где то месяц пришлось собирать аналогичные исследования, методики чтобы это доказать. Мама просто отказывалась верить. Из-за проблем с речью начались проблемы с успеваемостью и социализацией.

этот кейс касается любой гос поликлиники.
там весь состав лечить нужно
Бетон
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