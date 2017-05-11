|
|
|
Медицина в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 09 січ, 2025 16:32
ЛАД написав:
Я вам привёл пример с ведьмами. Тоже "не станут слушать"?
Вы себе не представляете, что можно оспорить "явно дикие и/или бесполезные" "концепции/методики", даже если нет лучших? Причём оспорить доказательно?
приходит мама к психологу и говорит "моему мальчику 9 лет у него депрессия", психолог ей отвечает, что детская депрессия - крайне редкое явление (только при серьезных органических нарушениях) и при необходимости должен предоставить хотя бы 5, а лучше 20-40 авторитетных исследований на эту тему.
Если не может, ему остается "осмотреть", согласиться с мамой и назначить антидепрессанты. А стрессогенный фактор может быть в семье, школе или питании. Далеко не всегда явный.
Пациентка – первенец от нормальных родов, родители неединокровные. Рост и развитие были нормальными. Семейный анамнез не примечателен, за исключением аутоиммунного тиреоидита у матери. До появления симптомов (2 года назад) была в целом здорова. В мае 2012 г. после фебрильного эпизода появилась и прогрессировала раздражительность, наблюдалась частая головная боль и трудности с концентрацией. Спустя месяц симптомы усугубились: головная боль стала тяжелой, нарушились сон и поведение, периодически наблюдались приступы немотивированного плача и апатии. Успеваемость в школе ухудшилась, о чем сообщили учителя.
В сентябре 2012 г. после употребления макаронных изделий появились плач, спутанность сознания, атаксия, выраженная тревога и параноидный делирий. После этого эпизода пациентку снова госпитализировали в психиатрическую клинику
причиной оказался глютен
Представляете что начнется, если всю доказательную базу по этому (и другим) вопросам можно будет опровергнуть назвав их "явно дикими и/или бесполезными" и сколько всего надо знать психологу, тысячи исследований должны быть просто в голове, чтобы быстро добраться к нужным.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 09 січ, 2025 20:57, всього редагувалось 6 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27021
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3401 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 09 січ, 2025 16:45
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Я вам привёл пример с ведьмами. Тоже "не станут слушать"?
Вы себе не представляете, что можно оспорить "явно дикие и/или бесполезные" "концепции/методики", даже если нет лучших? Причём оспорить доказательно?
приходит мама к психологу и говорит "моему мальчику 9 лет у него депрессия", психолог ей отвечает, что детская депрессия - крайне редкое явление (только при серьезных органических напушениях) и при необходимости должен предоставить хотя бы 5, а лучше 20-40 авторитетных исследований на эту тему. Если не может, ему остается "осмотреть", согласиться с мамой и назначить антидепрессанты. А стрессогенный фактор может быть в семье или школе. Представляете что начнется, если всю доказательную базу по этому (и другим) вопросам можно будет опровергнуть назвав их "явно дикими и/или бесполезными"
Простите, я слабо себе представляю ситуацию, в которой врач предоставляет маме-неспециалисту "хотя бы 5, а лучше 20-40 авторитетных исследований на эту тему".
А если она потребует от врача направление к экзорцисту, он тоже должен дать?
Или потребует наказать ведьму, которая навела "порчу" на её ребёнка?
Так какое у вас базовое
образование так и не расскажете?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32367
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 09 січ, 2025 16:53
ЛАД написав:
Простите, я слабо себе представляю ситуацию, в которой врач предоставляет маме-неспециалисту "хотя бы 5, а лучше 20-40 авторитетных исследований на эту тему
я бы этому врачу рассказал много неприятного прямо в глаза. Если у него нет своих исследований, он должен использовать чужие, по крайней мере знать о них. Иначе таким врачём может работать любой студент медколледжа. Мама может быть неспециалистом, а врач нет. Наука так и движется, проходят исследования, если все правила соблюдены о них пишут авторитетные специализированные сми. Кто считает себя специалистом должен их постоянно изучать. Мы сейчас не говорим о протоколах лечения, только о степени понимания предмета.
то же и в психологии, вы не можете просто взять и что то оспорить. Свои методики, или чужие методики, но свои исследования - пожалуйста. С ними ознакомятся, возможно опубликуют, но даже они не отменяют всех исследований которые были ранее. Потому что в любых методиках присутствует человеческий фактор. И если все методики докажут что "Бог есть", а ваша одна что "Бога нет", поверят не вам.
ЛАД написав:
Так какое у вас базовое образование так и не расскажете?
что значит базовое? по моему у всех базовое средняя школа.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 09 січ, 2025 17:03, всього редагувалось 5 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27021
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3401 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:08
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Простите, я слабо себе представляю ситуацию, в которой врач предоставляет маме-неспециалисту "хотя бы 5, а лучше 20-40 авторитетных исследований на эту тему
я бы этому врачу рассказал много неприятного прямо в глаза. Если у него нет своих исследований, он должен использовать чужие, по крайней мере знать о них. Иначе таким врачём может работать любой студент медколледжа. Мама может быть неспециалистом, а врач нет. Наука так и движется, проходят исследования, если все правила соблюдены о них пишут авторитетные специализированные сми. Кто считает себя специалистом должен их постоянно изучать. Мы сейчас не говорим о протоколах лечения, только о степени понимания предмета.
то же и в психологии, вы не можете просто взять и что то оспорить. Свои методики, или чужие методики, но свои исследования - пожалуйста. С ними ознакомятся, возможно опубликуют, но даже они не отменяют всех исследований которые были ранее. Потому что в любых методиках присутствует человеческий фактор. И если все методики докажут что "Бог есть", а ваша одна что "Бога нет", поверят не вам.
ЛАД написав:
Так какое у вас базовое образование так и не расскажете?
что значит базовое? по моему у всех базовое средняя школа.
Тобто у якоїсь мамці стався інстаграм головного мозку, і вона, без профільних знань, своїй дитині поставила діагноз важкого захворювання, що лікується медикаментозно і вимагає від лікаря рецепт. А той ще має їй обґрунтовано доводити що її вигадка це вигадка?
Дуже цікаво
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35886
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1462 раз.
- Подякували: 8113 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 09 січ, 2025 18:30
Faceless написав:
Тобто у якоїсь мамці стався інстаграм головного мозку, і вона, без профільних знань, своїй дитині поставила діагноз важкого захворювання, що лікується медикаментозно і вимагає від лікаря рецепт. А той ще має їй обґрунтовано доводити що її вигадка це вигадка?
Дуже цікаво
а как вы думали реагируют мамы когда их чадам ставят тяжелый диагноз, прыгают от радости? Чтобы снять с себя ответственность такой диагноз ставит консилиум врачей, потому что одному мамы и травмы нанести и по судам затаскать (не в нашей стране конечно).
Другая крайность, мама сама занимается диагностикой, приходит к каким то страшным диагнозам, приводит ребенка, и врач понимая в чем дело, как минимум должен ее аргументированно успокоить, в идеале назначить ей самой терапию. Мама на нервах и успокоить нужно здесь и сейчас, для этого нужно много чего держать в голове, чтобы быстро вынуть нужную информацию.
У меня есть кейс как мальчик до 13 лет рос и учился с диагнозом умственная отсталость (были дефекты с речью, которые крайне тяжело исправлялись), в 13 лет другой психолог сказал никакой УО там нет, где то месяц пришлось собирать аналогичные исследования, методики чтобы это доказать. Мама просто отказывалась верить. Из-за проблем с речью начались проблемы с успеваемостью и социализацией.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 09 січ, 2025 20:36, всього редагувалось 3 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27021
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3401 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 09 січ, 2025 20:57
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Тобто у якоїсь мамці стався інстаграм головного мозку, і вона, без профільних знань, своїй дитині поставила діагноз важкого захворювання, що лікується медикаментозно і вимагає від лікаря рецепт. А той ще має їй обґрунтовано доводити що її вигадка це вигадка?
Дуже цікаво
У меня есть кейс как мальчик до 13 лет рос и учился с диагнозом умственная отсталость (были дефекты с речью, которые крайне тяжело исправлялись), в 13 лет другой психолог сказал никакой УО там нет, где то месяц пришлось собирать аналогичные исследования, методики чтобы это доказать. Мама просто отказывалась верить. Из-за проблем с речью начались проблемы с успеваемостью и социализацией.
этот кейс касается любой гос поликлиники.
там весь состав лечить нужно
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4248
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|12
|3168
|
|
|22
|11997
|
Вів 16 тра, 2017 11:18
bolex
|
|19
|10219
|
П'ят 12 тра, 2017 20:09
vadne
|