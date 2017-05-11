Медицина в Україні

Критерии DSM-5 для большого депрессивного расстройства (БДР) требуют пяти или более симптомов в течение 2-недельного периода и представляют собой изменение по сравнению с предыдущим функционированием. По крайней мере один из симптомов должен быть подавленое настроениеПациент должен испытывать грусть большую часть дня, почти каждый день.Другие диагностические критерии для оценки включают изменение веса и аппетита, нарушение сна, чувство беспокойства или замедленности и упадок сил. Пациенты также могут бороться с чувством никчемности и вины. Сосредоточение и мотивация также могут быть значительно нарушены.Наряду с оценкой симптомов депрессии с использованием критериев DSM 5, оценка должна также включать оценку функционирования пациента дома, в школе и со сверстниками, а также его риск самоповреждения и самоубийстваФакторы стресса, такие как постоянные школьные трудности, травмы, включая эмоциональное, физическое и сексуальное насилие, а также издевательства, семейные конфликты и другие стрессовые жизненные события, также могут вызывать и закреплять симптомы депрессии и плохое функционирование.Оценка должна также включать использование инструментов, включая инструменты скрининга и оценочные шкалы. Инструменты скрининга депрессии, такие как модифицированный опросник здоровья пациента (PHQ-M)или шкала подростковой депрессии Катчера (KADS), могут помочь врачам в выявлении пациентов с депрессией. Они особенно полезны при оценке детей и подростков, которые менее открыты для устного общения, чтобы иметь возможность поделиться своими симптомами другим способом. Если подозреваются сопутствующие заболевания, можно также использовать общий симптоматический или психосоциальный скринер, такой как контрольный список детских симптомов (PSC).Ключевым компонентом психообразования является влияние депрессии на обучение.Однако ни один инструмент не может заменить всестороннее и вдумчивое клиническое интервью, хотя они могут играть основную роль в оценке.В рамках оценки депрессии первичная медицинская помощь должна также оценивать как физические, так и психические сопутствующие заболевания. Следует учитывать возможное влияние сопутствующих заболеваний (например, анемии, гипотиреоза) на общие симптомы депрессии, такие как усталость и нарушение сна. Сопутствующие психические расстройства, такие как тревожность, могут существенно влиять на проявления, а также на реакцию депрессивных симптомов на лечение ( 14 ).Другие распространенные сопутствующие заболевания, на которые следует проводить скрининг, включают злоупотребление психоактивными веществами, нарушения обучения и поведенческие расстройства.У небольшой части подростков с депрессией позже проявится мания и будет диагностировано биполярное расстройство. Поэтому оценка семейного анамнеза пациента на биполярное расстройство, а также собственного анамнеза эпизодов приподнятого настроения (которые могут включать раздражительность, грандиозность, снижение потребности во сне и невнимательность) имеет решающее значение перед началом лечения депрессии. В частности, лечение антидепрессантами таких пациентов может быть неэффективным, дестабилизирующим и может спровоцировать гипоманиакальные или маниакальные эпизоды.Недавнее развитие в лечении депрессии, а также других проблем психического здоровья — это роль поддержки со стороны сверстников. Многие пациенты и лица, осуществляющие уход за ними, считают систему здравоохранения фрагментированной и сложной для навигации. Поэтому пациенты и лица, осуществляющие уход за ними, могут извлечь пользу из поддержки со стороны сверстников, имеющих жизненный опыт на пути к благополучию. В Канаде, США и по всему миру существует множество организаций по защите прав, которые предоставляют поддержку со стороны сверстников. К ним относятся Национальный альянс по психическим заболеваниям (NAMI) в США, Канадское общество расстройств настроения и Rethink Mental Illness в Великобритании. Подключение ваших пациентов и их семей к поддержке со стороны сверстников является важным компонентом первоначального лечения ( 7 ). Многие из этих организаций предлагают как личную, так и онлайн-поддержку для пациентов и лиц, осуществляющих уход за ними.Для того чтобы пациенты и лица, осуществляющие уход, лучше понимали и более полно участвовали в уходе, врачи должны проводить обучение по вопросам депрессии. Ключевые компоненты включают понимание признаков и симптомов депрессии, их влияния на функционирование и влияние лечения. Недавние обзоры психообразовательных вмешательств показали, что они могут играть значимую роль в профилактике и лечении подростковой депрессии.Методы лечения, основанные на фактических данныхНедавний систематический обзор Агентства по качеству и исследованиям здравоохранения (AHRQ) оценил «эффективность, сравнительную эффективность и модераторы преимуществ и вреда доступных немедикаментозных и фармакологических методов лечения для детей и подростков с подтвержденным диагнозом депрессивных расстройств — большого депрессивного расстройства (БДР), стойкого депрессивного расстройства или депрессивных расстройств, не указанных отдельно» (19) . Обзор включал данные 60 исследований и пришел к выводу, что для подростков (в возрасте от 12 до 18 лет) когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и антидепрессанты, включая флуоксетин, эсциталопрам, и комбинированное лечение флуоксетином и КПТ могут улучшить симптомы депрессии.Кроме того, комбинированное лечение было связано с более низкими показателями рецидивов среди пациентов в возрасте от 8 до 17 лет с БДР, а селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) были связаны с улучшенным ответом. Однако рецензенты также пришли к выводу, что антидепрессанты связаны с более высоким риском серьезных побочных эффектов среди детей и подростков с БДР. Поэтому рецензенты пришли к выводу, что существуют эффективные методы лечения подростков с БДР, но СИОЗС связаны с более серьезными побочными эффектамиПсихотерапияЭффективность психотерапии для лечения депрессии у детей и подростков была продемонстрирована в многочисленных клинических испытаниях и в систематических обзорах литературы. Хотя существуют самые веские доказательства эффективности КПТ для лечения депрессии у подростков, как КПТ, так и межличностная терапия для подростков (ИПТ-А) продемонстрировали свою эффективность в этой группе населения ( 14 , 19-21 ) . У детей только КПТ продемонстрировала свою эффективность в лечении депрессии.ИПТ-А (Interpersonal Psychotherapy Training Adolescent)Ключевые компоненты IPT-A включают определение фокуса терапии (например, горе, межличностные конфликты, переходы, межличностные дефициты) и улучшение навыков решения межличностных проблем и моделей общения ( 20 ). IPT-A оценивали по сравнению с плацебо, а также с когнитивно-поведенческой терапией и обнаружили, что он эффективен в снижении симптомов депрессии. IPT-A также обнаружили, что он эффективен при применении как в индивидуальном, так и в групповом формате и в реальных условиях, таких как школьные психиатрические клиники ( 20 ).КПТ (когнитивная психотерапия)КПТ — это ограниченная по времени, мануальная, основанная на фактических данных терапия для лечения детской депрессии. КПТ фокусируется на взаимодействии мыслей, поведения и чувств пациента. В КПТ пациенты учатся использовать различные стратегии, включая поведенческую активацию, когнитивную реструктуризацию и решение проблем.Существуют веские эмпирические доказательства, подтверждающие использование КПТ для лечения детской депрессии из данных клинических испытаний. Было обнаружено, что КПТ превосходит плацебо-контроль, контроль листа ожидания, поддерживающую терапию, а также семейную терапию ( 14 , 19 , 21 ). Было показано, что КПТ улучшает симптомы депрессии и функционирование. За последнее десятилетие также был разработан ряд компьютеризированных программ на основе КПТ для детей и подростков с депрессиейАнтидепрессантыХотя существует много споров об использовании антидепрессантов в педиатрической популяции, существует значительный объем исследований, которые поддерживают использование антидепрессантов для лечения детской депрессии. Существует также ряд систематических обзоров, которые поддерживают использование антидепрессантов ( 25 ). Среди антидепрессантов только СИОЗС (Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) считаются препаратами первой линии для лечения детской депрессии. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) одобрило только флуоксетин для лечения депрессии у детей и подростков в возрасте от 8 лет и старше. Эсциталопрам также одобрен FDA для лечения депрессии, но только для подростков в возрасте от 12 лет и старше.Среди других СИОЗС клинические испытания с пароксетином не продемонстрировали эффективности, и он также был связан со значительно повышенным риском нового начала или ухудшения суицидальности. Напротив, циталопрам, эсциталопрам и сертралин показали некоторую эффективность в клинических испытаниях без значительно повышенного риска суицидальности, продемонстрированного с пароксетином ( 25 ). Однако среди СИОЗС флуоксетин имеет наибольшую эмпирическую поддержку своей эффективности в лечении депрессии как у детей, так и у подростков. Поэтому при рассмотрении монотерапии антидепрессантом флуоксетин следует рассматривать как препарат первой линии для детей и подростков с депрессией. При лечении подростков с депрессией эсциталопрам также может рассматриваться как препарат первой линии.Трициклические антидепрессанты (ТЦА) были первым классом антидепрессантов, исследованных при лечении детской депрессии, и было обнаружено, что они не имеют никакой пользы по сравнению с плацебо.Кроме того, у детей и подростков, получавших ТЦА, наблюдались серьезные побочные эффекты, включая редкие летальные сердечные приступы.Бупропион не оценивался ни в одном рандомизированном контролируемом исследовании депрессии у детей и подростков с депрессией. Однако его безопасность и эффективность были оценены в открытых исследованиях и были признаны хорошо переносимыми и с некоторой пользой. Одной из основных проблем при использовании у подростков является риск судорог при сочетании с алкоголем.суицидальностьМысли о смерти и самоповреждении распространены среди учащихся старших классов, затрагивая почти 20% подростков ( 1-3 ) . Подростки с депрессией подвергаются особому риску, и врачи должны быть бдительны в отношении мониторинга суицидности у своих пациентов с депрессией. К счастью, суицидальные мысли и поведение встречаются у детей гораздо реже. Фактически, крайне редко дети в возрасте до 12 лет умирают от самоубийства. Очень мало детей и подростков умирают от самоубийства в целом. Однако, поскольку смерть по любой причине нехарактерна для этих возрастных групп, самоубийство остается одной из самых распространенных причин смерти среди молодежи ( 1-3). Влияние средств массовой информации на самоубийство, особенно среди молодых людей, отмечалось на протяжении многих десятилетий (33, 34 ) . В частности , молодежь с большей вероятностью подвержена влиянию социального обучения и заражения — когда сталкивается со смертью реального человека/знаменитости или вымышленного персонажа ( 33-37 ). Совсем недавно трансляция шоу Netflix США «13 причин почему» о подростковом самоубийстве сопровождалась ростом как суицидальности, так и смертей от самоубийств среди молодежи в США и Канаде. Области текущих активных исследований включают влияние более новых воздействий, таких как воздействие в социальных сетях