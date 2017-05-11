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Медицина в Україні

Медицина в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 18192021>
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:50

  Wirująświatła написав:
  Water написав:в у її товариша в Ізраїлі медицина безкоштовна. Виявилось шо зовсім не безкоштовна.
трудности с пониманием текста? страховку оплачивает работодатель, соответственно мой приятель не платит ни шекеля. Поскольку речь шла о его структуре расходов, пункта "медицина" в ней нет (страховая оплачивает даже такси в больницу). Затраты его работодателя я не обсуждал. Перекрутить что из этого следует, что вся медицина в Израиле бесплатная надо уметь. Там есть и платные клиники, которые не покрываются страховыми компаниями, хочешь иди туда лечись.

Ось для чого ти далі себе загоняєш в опу? Ну нема у тебе товаріСЧа в Ізраїлі, так і скажи, ми все зрозуміємо.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:57

  Water написав:
  Wirująświatła написав:
  Water написав:в у її товариша в Ізраїлі медицина безкоштовна. Виявилось шо зовсім не безкоштовна.
трудности с пониманием текста? страховку оплачивает работодатель, соответственно мой приятель не платит ни шекеля. Поскольку речь шла о его структуре расходов, пункта "медицина" в ней нет (страховая оплачивает даже такси в больницу). Затраты его работодателя я не обсуждал. Перекрутить что из этого следует, что вся медицина в Израиле бесплатная надо уметь. Там есть и платные клиники, которые не покрываются страховыми компаниями, хочешь иди туда лечись.

Ось для чого ти далі себе загоняєш в опу? Ну нема у тебе товаріСЧа в Ізраїлі, так і скажи, ми все зрозуміємо.

Так і в Україні є залежність покриття від класу клініки.
І можуть мати свою франшизу в залежності від клініки.
Вищі по рівню пакети страхування мають менші франшизи, або не мають зовсім. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:58

  _hunter написав:Приятель за страхивку может и не платит, но ФЗП она уменьшает. В чем легко убедится найдя аналогичное место по Б2Б...
Отсюда и тезис о "не зовсім безкоштовна"
человек планирует свои затраты на 2025 год, ну там еда, семья, авто, путешествия, квартира, погашение кредитов.

Медицины в этом списке нет. Соответственно под нее он не резервирует средства, и может более свободно ими распоряжаться (кредит тоже не безлимитный и "если что" лям ему вряд ли нальют).

О такой модели потребления изначально шла речь, что накопления ему де факто не нужны, если есть кредитование под низкий % и работа. Обсуждение что медицина в Израиле платная только платит работодатель это другая тема, не связаная с моделью потребления моего приятеля, от слова совсем.

Если кто то считает что работодатель грабит его на 5% недоплачивая за мед.страховку, всегда можно найти работу с зарплатой на 5% больше и не парить себе мозги.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:00

Все просто!©

Так і хочеться написати:
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;)
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:04

  Успіх написав:Так і хочеться написати:
- Вступайте до лав ЗСУ! Будете мати БЕЗКОШТОВНЕ лікування!
;)

Угу, один найдешевший протез вітчизняного виробництва, а далі реабілітація та такий з яким можна нормально жити це виключно за власні кошти, або за рахунок волонтерів. :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 22 січ, 2025 14:04, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:04

  Faceless написав: У випадку страхування немає мети отримати страховий випадок:)

То як сказати... між дідом морозом і пушистим песцьом є багато спільного. Пенсія вона тож трохи як дід мороз, дожив постарів і маєш право розслабитись)
Або питання тут було скільки коштує рік життя.
Воно не таке просте... що має статись щоб заспокоїтись? Який план? заробити мільйон і поїхати курить люльку на островах? Чи хрєнячить як проклятий чорт без вихідних і відпочинку а коли прийде деменція чи інфаркт переїхати на сонячну грядку виращувати помідори і бавитись з внуками? І інфаркт і мільйон доларів чимось схожі. Дозволяють перестати бігати в колесі сансари :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:05

  Water написав:Ось для чого ти далі себе загоняєш в опу? Ну нема у тебе товаріСЧа в Ізраїлі, так і скажи, ми все зрозуміємо.
признаете что обосрались или нет столько мужества?
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:06

  Banderlog написав:
  Faceless написав: У випадку страхування немає мети отримати страховий випадок:)

То як сказати... між дідом морозом і пушистим песцьом є багато спільного. Пенсія вона тож трохи як дід мороз, дожив постарів і маєш право розслабитись)
Або питання тут було скільки коштує рік життя.
Воно не таке просте... що має статись щоб заспокоїтись? Який план? заробити мільйон і поїхати курить люльку на островах? Чи хрєнячить як проклятий чорт без вихідних і відпочинку а коли прийде деменція чи інфаркт переїхати на сонячну грядку виращувати помідори і бавитись з внуками? І інфаркт і мільйон доларів чимось схожі. Дозволяють перестати бігати в колесі сансари :lol:

Інсульти і інфаркти зараз дуже помолодшали. І під 50 уже ні в кого не виникає здивування.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:10

  Wirująświatła написав:
  Water написав:Ось для чого ти далі себе загоняєш в опу? Ну нема у тебе товаріСЧа в Ізраїлі, так і скажи, ми все зрозуміємо.
признаете что обосрались или нет столько мужества?

Ось не хочеш ти добровільно визнать шо пишеш фігню, то можливо більше не пиши?
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  _Mykola_ написав:
  _hunter написав:В этой стране -- кто за мед-страхивку 200 денег платит? :wink:
Это, кстати, серьезная проблема: нарид часто говорит "я плачу АЖ 40% налогов", а начинаешь считать -- платит какие-то 100 денег :lol:

В Україні, наразі, медичне страхування середнього рівня типу стандарт та стандарт+ стартує від 2 тис. грн./міс. :roll:

только денег или лечения вы по нашим страховкам не получите, там 300 пунктов в договоре по которым вам могшут отказыть. Не так пукнули и всё, досвидос. И перечень исключений тоже немалый.
Це брехня
Faceless
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