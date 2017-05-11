Медицина в Україні

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Water написав:в у її товариша в Ізраїлі медицина безкоштовна. Виявилось шо зовсім не безкоштовна.
трудности с пониманием текста? страховку оплачивает работодатель, соответственно мой приятель не платит ни шекеля. Поскольку речь шла о его структуре расходов, пункта "медицина" в ней нет (страховая оплачивает даже такси в больницу). Затраты его работодателя я не обсуждал. Перекрутить что из этого следует, что вся медицина в Израиле бесплатная надо уметь. Там есть и платные клиники, которые не покрываются страховыми компаниями, хочешь иди туда лечись.
Ось для чого ти далі себе загоняєш в опу? Ну нема у тебе товаріСЧа в Ізраїлі, так і скажи, ми все зрозуміємо.
Water написав:в у її товариша в Ізраїлі медицина безкоштовна. Виявилось шо зовсім не безкоштовна.
трудности с пониманием текста? страховку оплачивает работодатель, соответственно мой приятель не платит ни шекеля. Поскольку речь шла о его структуре расходов, пункта "медицина" в ней нет (страховая оплачивает даже такси в больницу). Затраты его работодателя я не обсуждал. Перекрутить что из этого следует, что вся медицина в Израиле бесплатная надо уметь. Там есть и платные клиники, которые не покрываются страховыми компаниями, хочешь иди туда лечись.
Ось для чого ти далі себе загоняєш в опу? Ну нема у тебе товаріСЧа в Ізраїлі, так і скажи, ми все зрозуміємо.
Так і в Україні є залежність покриття від класу клініки. І можуть мати свою франшизу в залежності від клініки. Вищі по рівню пакети страхування мають менші франшизи, або не мають зовсім.
_hunter написав:Приятель за страхивку может и не платит, но ФЗП она уменьшает. В чем легко убедится найдя аналогичное место по Б2Б... Отсюда и тезис о "не зовсім безкоштовна"
человек планирует свои затраты на 2025 год, ну там еда, семья, авто, путешествия, квартира, погашение кредитов.
Медицины в этом списке нет. Соответственно под нее он не резервирует средства, и может более свободно ими распоряжаться (кредит тоже не безлимитный и "если что" лям ему вряд ли нальют).
О такой модели потребления изначально шла речь, что накопления ему де факто не нужны, если есть кредитование под низкий % и работа. Обсуждение что медицина в Израиле платная только платит работодатель это другая тема, не связаная с моделью потребления моего приятеля, от слова совсем.
Если кто то считает что работодатель грабит его на 5% недоплачивая за мед.страховку, всегда можно найти работу с зарплатой на 5% больше и не парить себе мозги.
Faceless написав: У випадку страхування немає мети отримати страховий випадок:)
То як сказати... між дідом морозом і пушистим песцьом є багато спільного. Пенсія вона тож трохи як дід мороз, дожив постарів і маєш право розслабитись) Або питання тут було скільки коштує рік життя. Воно не таке просте... що має статись щоб заспокоїтись? Який план? заробити мільйон і поїхати курить люльку на островах? Чи хрєнячить як проклятий чорт без вихідних і відпочинку а коли прийде деменція чи інфаркт переїхати на сонячну грядку виращувати помідори і бавитись з внуками? І інфаркт і мільйон доларів чимось схожі. Дозволяють перестати бігати в колесі сансари
Faceless написав: У випадку страхування немає мети отримати страховий випадок:)
То як сказати... між дідом морозом і пушистим песцьом є багато спільного. Пенсія вона тож трохи як дід мороз, дожив постарів і маєш право розслабитись) Або питання тут було скільки коштує рік життя. Воно не таке просте... що має статись щоб заспокоїтись? Який план? заробити мільйон і поїхати курить люльку на островах? Чи хрєнячить як проклятий чорт без вихідних і відпочинку а коли прийде деменція чи інфаркт переїхати на сонячну грядку виращувати помідори і бавитись з внуками? І інфаркт і мільйон доларів чимось схожі. Дозволяють перестати бігати в колесі сансари
Інсульти і інфаркти зараз дуже помолодшали. І під 50 уже ні в кого не виникає здивування.