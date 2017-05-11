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Медицина в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 22 січ, 2025 14:12
flyman написав: Faceless написав:
Більшість плате того ЄСВ менше 50 баксів в міс - ні в чому собі не відмовляйте
а при купівлі-продажу нерухомості? а моб.зв"язок ... це так що сходу пригадав,
тільки мені воно потім до страхового стажу та суми пенсії не додається (Бетон: плак-плак).
подібна історія з податками на депозити та ВЗ, вони є, але їх в декларації нема, щоб доказати походження коштів та сплату податків.
То сльози в масштабах держави, не смішіть
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Додано: Сер 22 січ, 2025 14:13
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Про макак отдельную ветку запилить нельзя, тематика ресурса (и соответственно ЦА) другая
Это условности. Было бы желание.
Предлагаю название ветки: "Распределение пищи среди макак как прообраз экономических отношений"
Хочете, щоб Віталій нашими силами запиляв кандидатську?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 14:14
_Mykola_ написав:
Інсульти і інфаркти зараз дуже помолодшали. І під 50 уже ні в кого не виникає здивування.
в однокласника інсульт був у 37. в його рідного брата інфаркт в 32.
Не раджу бути водієм далекобійником чи водієм автобуса далеких сполучень - нічна їзда + стресс - прямий шлях до ранніх інсультів/інфарктів. Підтверджених випадків більше десятка з числа знайомих, дальніх родичів, сусідів (як відомо у нас найбільша питома вага далекобійників на 10тис населення)
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Додано: Сер 22 січ, 2025 14:14
Faceless написав:
Це брехня
ну каждому чтоли скрины показывать что правда что не правда.
Water написав:
Ось не хочеш ти добровільно визнать шо пишеш фігню, то можливо більше не пиши?
ты не мужик, раз уж обосрался что у меня нет приятеля в Израиле, так хотя бы признай это.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 22 січ, 2025 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 14:18
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Це брехня
ну каждому чтоли скрины показывать что правда что не правда.
Water написав:
Ось не хочеш ти добровільно визнать шо пишеш фігню, то можливо більше не пиши?
ты не мужик, раз уж обосрался что у меня нет приятеля в Израиле, так хотя бы признай это.
Що ви там можете показати, я більше 10 років користуюсь добровільним медичним страхуванням, ви мені будете розказувати, як нічого не відшкодовують?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 14:37
Wirująświatła написав: _hunter написав:
Приятель за страхивку может и не платит, но ФЗП она уменьшает. В чем легко убедится найдя аналогичное место по Б2Б...
Отсюда и тезис о "не зовсім безкоштовна"
О такой модели потребления изначально шла речь, что накопления ему де факто не нужны, если есть кредитование под низкий % и работа
. Обсуждение что медицина в Израиле платная только платит работодатель это другая тема, не связаная с моделью потребления моего приятеля, от слова совсем.
Но как только работа "куда-то" пропадает -- "внезапно" выясняется, что медицина все-таки -- платная
Самозанятые лица производят перечисление самостоятельно. У пенсионеров страховка вычитается из пенсии, у инвалидов и безработных – из пособия.
Так-то можно договорится до того, что налогов в Израиле нет: ведь налоговый агент -- работодатель
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Додано: Сер 22 січ, 2025 14:39
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Питання про вартість року життя вище взагалі було абсурдне, бо озвучено так, наче людина на який час перестає жити
во первых оно озвучивается в определенном контексте, у которого есть начало и продолжение. Во вторых сама фабула кейса подгоняется под конкретные возможности человека. В третьих его смысл не в том чтобы назвали сумму, а в том чтобы переосмыслили то, о чем может быть никогда не задумывались. То что для вас абсурдно другим спасает жизни. Вы кстати один из тех кто писали что психология не наука. Поэтому я вам не удивляюсь, даже если напишете что земля плоская.
Faceless написав:
Що ви там можете показати, я більше 10 років користуюсь добровільним медичним страхуванням, ви мені будете розказувати, як нічого не відшкодовують?
какую сумму вы заплатили и сколько вам компенсировали? список исключений в договоре на сколько страниц? у вас все строится на том, что если так было значит так и далее будет.
Підрахувати наразі складно, особливо враховуючи, що більшу частину років страхування повністю або частково покривалося роботодавцем, тариф не завжди відомий.
Ви чітко заявили "лікування чи компенсації ви за наші страховки не отримаєте". Тут нема чого у відповідь навіть аргументувати - бо це брехня, покривали і аналізи, і консультації, і лікування, і процедури, і переважна більшість ліків (не покривається, що не є необхідним за протоколом), і швидка навіть.
Те, що є виключення, ніяк не підтверджує вашу заяву що "лікування ви не отримаєте".
Щодо психології - оскільки пошук не працює, вимагати підтвердження вашої заяви не буду, скажу лише, що я у ваших суперечках на тему наука чи ні участі не брав
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