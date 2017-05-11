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Медицина в Україні

Медицина в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:59

Нема чого перебирати безкоштовним))

  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:Так і хочеться написати:
- Вступайте до лав ЗСУ! Будете мати БЕЗКОШТОВНЕ лікування!
;)

Угу, один найдешевший протез вітчизняного виробництва, а далі реабілітація та такий з яким можна нормально жити це виключно за власні кошти, або за рахунок волонтерів. :mrgreen

Дарованому/безкоштовному коню - під хвіст не заглядають! :mrgreen:

Тож, не крутіть носом, а ВСТУПАЙТЕ ДО ЛАВ ЗСУ!!!

Буде Вам і безкоштовна консультація, і безкоштовні ліки, і безкоштовна операція, і безкоштовний протез/візочок 8)

А ще різні пільги...

А ще й зарплата/премія буде ого-гоооо, якщо будете на "нулі"!

Тож, не витрачайте свій час/своє життя на даремно - а ВЖЕ вступайте до лав ЗСУ!!!

п.с.
Бо там, наче, як в тій казці - "і я там був, мед/вино пив, по бороді текло, а в рот - не попало"© :lol:

Поспішайте/налітайте мед лизати!!! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:02

  kyk написав:
  Wirująświatła написав:Случись что то серьезное (операция на сердце, онкология некоторых видов, список длинный) страховая скажет нет.

Або скаже так. Але ви продовжуйте категорично висловлювати свою думку, як абсолютну істину :D

По онкологии хотите опровергнуть?
Ну или операции на сердце типа как у Ельцина и Шварца были
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:06

  барабашов написав:
  kyk написав:
  Wirująświatła написав:Случись что то серьезное (операция на сердце, онкология некоторых видов, список длинный) страховая скажет нет.

Або скаже так. Але ви продовжуйте категорично висловлювати свою думку, як абсолютну істину :D

По онкологии хотите опровергнуть?
Ну или операции на сердце типа как у Ельцина и Шварца были

У Єльціна звичайне шунтування було. Навіть у нас в райцентрі з інфарктом везуть у Суми та безкоштовно стенти ставлять ... якщо встигнуть, звичайно на гвинтокрил грошей немає.
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:14

  барабашов написав:
  kyk написав:
  Wirująświatła написав:Случись что то серьезное (операция на сердце, онкология некоторых видов, список длинный) страховая скажет нет.

Або скаже так. Але ви продовжуйте категорично висловлювати свою думку, як абсолютну істину :D

По онкологии хотите опровергнуть?
Ну или операции на сердце типа как у Ельцина и Шварца были

капец мечтателей на этом форуме. Да сейчас чел заплатит 1куе за дмс и страховая оплатит ему операцию ценой в 20 куе. И апельсины в палату пришлет. Так бы уже все тяжелые болезни лечились за счёт добрых СК. В дельта банки тоже верили. В договоре ж написано что всё вернут в срок и с %. Докажите что нет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:54

Медицина в Україні

Wirująświatła написав:
  барабашов написав:
  kyk написав:Або скаже так. Але ви продовжуйте категорично висловлювати свою думку, як абсолютну істину :D

По онкологии хотите опровергнуть?
Ну или операции на сердце типа как у Ельцина и Шварца были

капец мечтателей на этом форуме. Да сейчас чел заплатит 1куе за дмс и страховая оплатит ему операцию ценой в 20 куе. И апельсины в палату пришлет. Так бы уже все тяжелые болезни лечились за счёт добрых СК. В дельта банки тоже верили. В договоре ж написано что всё вернут в срок и с %. Докажите что нет.
Тобто практичного досвіду у вас немає, але ви все одно будете заявляти, що "лікування ви не отримаєте". Тому що "а раптом онкологія". Доречі, є страховки і з покриттям онко.
Якщо рахувати середні витрати за довгий період- то цілком логічно, що страховка вийде приблизно стільки ж або дорожче. Це очевидно, бо див не буває. Але в окремих випадках, коли нажаль потрібні значні витрати - страховка виходить дешевше. Та й в інших випадках не буде стрибків непередбачуваних витрат в бюджеті, не треба чіпати заначку, власне в цьому і перевага страхування загалом.
З фінансової точки зору- мова не про накопичувальне страхування життя чи страхування майна. Вам нічого не мають "вернуть". Ризики, що страхова не подужає виплати по медичному страхуванню можливі хіба у випадку якихось епідемій, тут хвилі масових страхових випадків з великими відшкодуваннями явище доволі рідкісне, це вам не глобальна пожежа де півштату нерухомості одразу випадає і страхову подію.
Faceless
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  #<1 ... 19202122
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