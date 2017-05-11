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Медицина в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 22 січ, 2025 14:59
_Mykola_ написав: Успіх написав:
Так і хочеться написати:
- Вступайте до лав ЗСУ! Будете мати БЕЗКОШТОВНЕ лікування!
Угу, один найдешевший протез вітчизняного виробництва, а далі реабілітація та такий з яким можна нормально жити це виключно за власні кошти, або за рахунок волонтерів. :mrgreen
Дарованому/безкоштовному коню - під хвіст не заглядають!
Тож, не крутіть носом, а ВСТУПАЙТЕ ДО ЛАВ ЗСУ!!!
Буде Вам і безкоштовна консультація, і безкоштовні ліки, і безкоштовна операція, і безкоштовний протез/візочок
А ще різні пільги...
А ще й зарплата/премія буде ого-гоооо, якщо будете на "нулі"!
Тож, не витрачайте свій час/своє життя на даремно - а ВЖЕ вступайте до лав ЗСУ!!!
п.с.
Бо там, наче, як в тій казці - "і я там був, мед/вино пив, по бороді текло, а в рот - не попало"©
Поспішайте/налітайте мед лизати!!!
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:02
kyk написав: Wirująświatła написав:
Случись что то серьезное (операция на сердце, онкология некоторых видов, список длинный) страховая скажет нет.
Або скаже так. Але ви продовжуйте категорично висловлювати свою думку, як абсолютну істину
По онкологии хотите опровергнуть?
Ну или операции на сердце типа как у Ельцина и Шварца были
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барабашов
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:06
барабашов написав: kyk написав: Wirująświatła написав:
Случись что то серьезное (операция на сердце, онкология некоторых видов, список длинный) страховая скажет нет.
Або скаже так. Але ви продовжуйте категорично висловлювати свою думку, як абсолютну істину
По онкологии хотите опровергнуть?
Ну или операции на сердце типа как у Ельцина и Шварца были
У Єльціна звичайне шунтування було. Навіть у нас в райцентрі з інфарктом везуть у Суми та безкоштовно стенти ставлять ... якщо встигнуть, звичайно на гвинтокрил грошей немає.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:14
барабашов написав: kyk написав: Wirująświatła написав:
Случись что то серьезное (операция на сердце, онкология некоторых видов, список длинный) страховая скажет нет.
Або скаже так. Але ви продовжуйте категорично висловлювати свою думку, як абсолютну істину
По онкологии хотите опровергнуть?
Ну или операции на сердце типа как у Ельцина и Шварца были
капец мечтателей на этом форуме. Да сейчас чел заплатит 1куе за дмс и страховая оплатит ему операцию ценой в 20 куе. И апельсины в палату пришлет. Так бы уже все тяжелые болезни лечились за счёт добрых СК. В дельта банки тоже верили. В договоре ж написано что всё вернут в срок и с %. Докажите что нет.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:54
Wirująświatła написав: барабашов написав: kyk написав:
Або скаже так. Але ви продовжуйте категорично висловлювати свою думку, як абсолютну істину
По онкологии хотите опровергнуть?
Ну или операции на сердце типа как у Ельцина и Шварца были
капец мечтателей на этом форуме. Да сейчас чел заплатит 1куе за дмс и страховая оплатит ему операцию ценой в 20 куе. И апельсины в палату пришлет. Так бы уже все тяжелые болезни лечились за счёт добрых СК. В дельта банки тоже верили. В договоре ж написано что всё вернут в срок и с %. Докажите что нет.
Тобто практичного досвіду у вас немає, але ви все одно будете заявляти, що "лікування ви не отримаєте". Тому що "а раптом онкологія". Доречі, є страховки і з покриттям онко.
Якщо рахувати середні витрати за довгий період- то цілком логічно, що страховка вийде приблизно стільки ж або дорожче. Це очевидно, бо див не буває. Але в окремих випадках, коли нажаль потрібні значні витрати - страховка виходить дешевше. Та й в інших випадках не буде стрибків непередбачуваних витрат в бюджеті, не треба чіпати заначку, власне в цьому і перевага страхування загалом.
З фінансової точки зору- мова не про накопичувальне страхування життя чи страхування майна. Вам нічого не мають "вернуть". Ризики, що страхова не подужає виплати по медичному страхуванню можливі хіба у випадку якихось епідемій, тут хвилі масових страхових випадків з великими відшкодуваннями явище доволі рідкісне, це вам не глобальна пожежа де півштату нерухомості одразу випадає і страхову подію.
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Faceless
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