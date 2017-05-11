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Медицина в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 22 січ, 2025 14:59
_Mykola_ написав: Успіх написав:
Так і хочеться написати:
- Вступайте до лав ЗСУ! Будете мати БЕЗКОШТОВНЕ лікування!
Угу, один найдешевший протез вітчизняного виробництва, а далі реабілітація та такий з яким можна нормально жити це виключно за власні кошти, або за рахунок волонтерів. :mrgreen
Дарованому/безкоштовному коню - під хвіст не заглядають!
Тож, не крутіть носом, а ВСТУПАЙТЕ ДО ЛАВ ЗСУ!!!
Буде Вам і безкоштовна консультація, і безкоштовні ліки, і безкоштовна операція, і безкоштовний протез/візочок
А ще різні пільги...
А ще й зарплата/премія буде ого-гоооо, якщо будете на "нулі"!
Тож, не витрачайте свій час/своє життя на даремно - а ВЖЕ вступайте до лав ЗСУ!!!
п.с.
Бо там, наче, як в тій казці - "і я там був, мед/вино пив, по бороді текло, а в рот - не попало"©
Поспішайте/налітайте мед лизати!!!
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:02
kyk написав: Wirująświatła написав:
Случись что то серьезное (операция на сердце, онкология некоторых видов, список длинный) страховая скажет нет.
Або скаже так. Але ви продовжуйте категорично висловлювати свою думку, як абсолютну істину
По онкологии хотите опровергнуть?
Ну или операции на сердце типа как у Ельцина и Шварца были
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барабашов
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:06
барабашов написав: kyk написав: Wirująświatła написав:
Случись что то серьезное (операция на сердце, онкология некоторых видов, список длинный) страховая скажет нет.
Або скаже так. Але ви продовжуйте категорично висловлювати свою думку, як абсолютну істину
По онкологии хотите опровергнуть?
Ну или операции на сердце типа как у Ельцина и Шварца были
У Єльціна звичайне шунтування було. Навіть у нас в райцентрі з інфарктом везуть у Суми та безкоштовно стенти ставлять ... якщо встигнуть, звичайно на гвинтокрил грошей немає.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:14
барабашов написав: kyk написав: Wirująświatła написав:
Случись что то серьезное (операция на сердце, онкология некоторых видов, список длинный) страховая скажет нет.
Або скаже так. Але ви продовжуйте категорично висловлювати свою думку, як абсолютну істину
По онкологии хотите опровергнуть?
Ну или операции на сердце типа как у Ельцина и Шварца были
капец мечтателей на этом форуме. Да сейчас чел заплатит 1куе за дмс и страховая оплатит ему операцию ценой в 20 куе. И апельсины в палату пришлет. Так бы уже все тяжелые болезни лечились за счёт добрых СК. В дельта банки тоже верили. В договоре ж написано что всё вернут в срок и с %. Докажите что нет.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:54
Wirująświatła написав: барабашов написав: kyk написав:
Або скаже так. Але ви продовжуйте категорично висловлювати свою думку, як абсолютну істину
По онкологии хотите опровергнуть?
Ну или операции на сердце типа как у Ельцина и Шварца были
капец мечтателей на этом форуме. Да сейчас чел заплатит 1куе за дмс и страховая оплатит ему операцию ценой в 20 куе. И апельсины в палату пришлет. Так бы уже все тяжелые болезни лечились за счёт добрых СК. В дельта банки тоже верили. В договоре ж написано что всё вернут в срок и с %. Докажите что нет.
Тобто практичного досвіду у вас немає, але ви все одно будете заявляти, що "лікування ви не отримаєте". Тому що "а раптом онкологія". Доречі, є страховки і з покриттям онко.
Якщо рахувати середні витрати за довгий період- то цілком логічно, що страховка вийде приблизно стільки ж або дорожче. Це очевидно, бо див не буває. Але в окремих випадках, коли нажаль потрібні значні витрати - страховка виходить дешевше. Та й в інших випадках не буде стрибків непередбачуваних витрат в бюджеті, не треба чіпати заначку, власне в цьому і перевага страхування загалом.
З фінансової точки зору- мова не про накопичувальне страхування життя чи страхування майна. Вам нічого не мають "вернуть". Ризики, що страхова не подужає виплати по медичному страхуванню можливі хіба у випадку якихось епідемій, тут хвилі масових страхових випадків з великими відшкодуваннями явище доволі рідкісне, це вам не глобальна пожежа де півштату нерухомості одразу випадає і страхову подію.
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Faceless
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Додано: Сер 22 січ, 2025 20:01
Faceless написав:
Тобто практичного досвіду у вас немає, але ви все одно будете заявляти, що "лікування ви не отримаєте". Тому що "а раптом онкологія". Доречі, є страховки і з покриттям онко.
бывшая жена работала в СК. Мой практический опыт ничтожен, если есть статистика которая не в пользу застрахованного.
Если по каско и осаго все более-менее хорошо, и то не без нюансов (меня как раз на каско СК кинула), то по дмс все зависит от того сколько в тот или иной момент у СК клиентов.
Другими словами если на 2025 новых договоров 1/2 от 2024 выплат люди получат в 2р меньше. Это даже не про порядочность, есть математика, сколько там миллионов людей выехало, сколько потеряло работу, а средний чек лечения наоборот вырос вдвое. Соответственно либо страховка подорожает в 4 раза, либо объем услуг снизится вдвое, либо половина этих услуг не получит вообще.
СК не заплатит больше, чем получает взносов, ещё есть текущие расходы на поддержание бизнеса, персонал требует повышения оплат в связи с инфляцией и т.д. Больше всего страдают как раз постоянные клиенты, вы платите СК 10 лет, на 11й год у неё проблемы и ваш страховой случай (не дай Бог) не может быть полностью покрыт.
мы с супругой считали все варианты вдоль и поперек, искали самое выгодное предложение с максимальным покрытием диагнозов (страховок которые покрывают все диагнозы в Украине нет). По онкологии что то покрывается, но тоже не всё. Пересадки органов вообще не покрываются, что еще не покрывается уже не помню.
Были сценарии когда мы в маленьком минусе, в большом минусе или даже "в нуле", но помимо личных обстоятельств по здоровью, есть еще финансовые риски самой СК.
Давно не вникал (подскажите) может уже есть регулятор типа фонда гарантирования, который берет риски невыплат на себя, но на тот момент когда я этим вопросом занимался такого регулятора не было. То есть платишь платишь потом страховой случай, а у СК нет финансовых возможностей все страховые случаи покрыть. Посчитали что выгоднее откладывать 200 уе в месяц кэшем и за те же 10 лет условного здоровья иметь 100% финансовую подушку, независимую от СК.
Сказанное не относится к корпоративному сегменту. Там и договоры другие и список исключений меньше. И вообще все по другому. СК может серьезно вложиться в лечение сотрудника, понимая что количество корпоративных договоров на следующие годы будет неизменным. Как бы цена вопроса другая.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 22 січ, 2025 20:28
Поймите вы все
Основной принцип ахметки и бени "лоха грех не кинуть" и это ВСЕпостсоветский капиталообразующий естественный способ заработать тех, кто всех вертел, на тех, кого вертеть сам раввин(батюшка рпмпц) приказал
Отдавая свои деньги кому то в пользование и облизываясь от перспективы на этом сделать привар вы, как в случае Дельты или лекарств на лям на химиотерапию, просто отдаёте проходимцам ключи от квартиры где деньги лежат.
Да, есть законы по которым вам что то отдадут. Только вам что то, при везении,а вертящим вас на бую - и ваш приварок, и вашу котлету
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барабашов
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Додано: Сер 22 січ, 2025 20:44
может не столько ахметовы, мы бедная страна. Это влияет на рынок страхования. Одно дело все население Израиля скинулось условно по 500 уе и на эти деньги 3-5% населения можно вылечить. Если без эпидемий. Сколько у нас могут скинутся по 500уе на медстраховку? вот 3-5% от их числа и вылечат. если у СК по дмс 1000 клиентов, на серьезное лечение могут рассчитывать 30-50. 51у уже не повезло. цифры условные.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 22 січ, 2025 20:50
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Тобто практичного досвіду у вас немає, але ви все одно будете заявляти, що "лікування ви не отримаєте". Тому що "а раптом онкологія". Доречі, є страховки і з покриттям онко.
бывшая жена работала в СК. Мой практический опыт ничтожен, если есть статистика которая не в пользу застрахованного.
Если по каско и осаго все более-менее хорошо, и то не без нюансов (меня как раз на каско СК кинула), то по дмс все зависит от того сколько в тот или иной момент у СК клиентов.
Другими словами если на 2025 новых договоров 1/2 от 2024 выплат люди получат в 2р меньше. Это даже не про порядочность, есть математика, сколько там миллионов людей выехало, сколько потеряло работу, а средний чек лечения наоборот вырос вдвое. Соответственно либо страховка подорожает в 4 раза, либо объем услуг снизится вдвое, либо половина этих услуг не получит вообще.
СК не заплатит больше, чем получает взносов, ещё есть текущие расходы на поддержание бизнеса, персонал требует повышения оплат в связи с инфляцией и т.д. Больше всего страдают как раз постоянные клиенты, вы платите СК 10 лет, на 11й год у неё проблемы и ваш страховой случай (не дай Бог) не может быть полностью покрыт.
мы с супругой считали все варианты вдоль и поперек, искали самое выгодное предложение с максимальным покрытием диагнозов (страховок которые покрывают все диагнозы в Украине нет). По онкологии что то покрывается, но тоже не всё. Пересадки органов вообще не покрываются, что еще не покрывается уже не помню.
Были сценарии когда мы в маленьком минусе, в большом минусе или даже "в нуле", но помимо личных обстоятельств по здоровью, есть еще финансовые риски самой СК.
Давно не вникал (подскажите) может уже есть регулятор типа фонда гарантирования, который берет риски невыплат на себя, но на тот момент когда я этим вопросом занимался такого регулятора не было. То есть платишь платишь потом страховой случай, а у СК нет финансовых возможностей все страховые случаи покрыть. Посчитали что выгоднее откладывать 200 уе в месяц кэшем и за те же 10 лет условного здоровья иметь 100% финансовую подушку, независимую от СК.
Сказанное не относится к корпоративному сегменту. Там и договоры другие и список исключений меньше. И вообще все по другому. СК может серьезно вложиться в лечение сотрудника, понимая что количество корпоративных договоров на следующие годы будет неизменным. Как бы цена вопроса другая.
Те що Ви описуєте з дружиною яка працювала в СК, дуже схоже на одну назва якої починається на У.
Знаю особисто випадки коли страхова компанія виплачувала на лікування ВЕСЬ страховий ліміт який передбачений пакетом страхування.
В корпоративний сегмент запросто долучаються родичі, знайомі і т.д. просто з коефіцієнтом.
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_Mykola_
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Додано: Сер 22 січ, 2025 21:04
_Mykola_ написав:
Те що Ви описуєте з дружиною яка працювала в СК, дуже схоже на одну назва якої починається на У.
у вас лучше аргументы? может вы лично работаете в СК тогда нет вопросов, готов принят любую истину из ваших уст.
_Mykola_ написав:
Знаю особисто випадки коли страхова компанія виплачувала на лікування ВЕСЬ страховий ліміт який передбачений пакетом страхування.
в корпоративном сегменте? это норма. если вы с улицы пришли и вам выплатили целый лимит, считайте что выиграли в казино. Ни одна СК так не выживет. Кто то должен либо не заболеть либо остаться без выплат. У нас же как диагностировали болячку, человек бежит в СК за дмс. Потом через полгода (или меньше) - страховой случай. Как с этим бороться? написать в договоре что первые 12 месяцев выплат не будет? и кто такое подпишет.
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Wirująświatła
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