Медицина в Україні

Додано: Сер 22 січ, 2025 20:01

Faceless написав: Тобто практичного досвіду у вас немає, але ви все одно будете заявляти, що "лікування ви не отримаєте". Тому що "а раптом онкологія". Доречі, є страховки і з покриттям онко. Тобто практичного досвіду у вас немає, але ви все одно будете заявляти, що "лікування ви не отримаєте". Тому що "а раптом онкологія". Доречі, є страховки і з покриттям онко.

бывшая жена работала в СК. Мой практический опыт ничтожен, если есть статистика которая не в пользу застрахованного.Если по каско и осаго все более-менее хорошо, и то не без нюансов (меня как раз на каско СК кинула), то по дмс все зависит от того сколько в тот или иной момент у СК клиентов.Другими словами если на 2025 новых договоров 1/2 от 2024 выплат люди получат в 2р меньше. Это даже не про порядочность, есть математика, сколько там миллионов людей выехало, сколько потеряло работу, а средний чек лечения наоборот вырос вдвое. Соответственно либо страховка подорожает в 4 раза, либо объем услуг снизится вдвое, либо половина этих услуг не получит вообще.СК не заплатит больше, чем получает взносов, ещё есть текущие расходы на поддержание бизнеса, персонал требует повышения оплат в связи с инфляцией и т.д. Больше всего страдают как раз постоянные клиенты, вы платите СК 10 лет, на 11й год у неё проблемы и ваш страховой случай (не дай Бог) не может быть полностью покрыт.мы с супругой считали все варианты вдоль и поперек, искали самое выгодное предложение с максимальным покрытием диагнозов (страховок которые покрывают все диагнозы в Украине нет). По онкологии что то покрывается, но тоже не всё. Пересадки органов вообще не покрываются, что еще не покрывается уже не помню.Были сценарии когда мы в маленьком минусе, в большом минусе или даже "в нуле", но помимо личных обстоятельств по здоровью, есть еще финансовые риски самой СК.Давно не вникал (подскажите) может уже есть регулятор типа фонда гарантирования, который берет риски невыплат на себя, но на тот момент когда я этим вопросом занимался такого регулятора не было. То есть платишь платишь потом страховой случай, а у СК нет финансовых возможностей все страховые случаи покрыть. Посчитали что выгоднее откладывать 200 уе в месяц кэшем и за те же 10 лет условного здоровья иметь 100% финансовую подушку, независимую от СК.Сказанное не относится к корпоративному сегменту. Там и договоры другие и список исключений меньше. И вообще все по другому. СК может серьезно вложиться в лечение сотрудника, понимая что количество корпоративных договоров на следующие годы будет неизменным. Как бы цена вопроса другая.