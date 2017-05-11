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Медицина в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 22 січ, 2025 21:58
Faceless написав:
Ну от бачите, у вас уявлення про страхові від дружини, яка десь там кимось працювала, і ви з апломбом хочете щось заявляти фінансистам з профільною освітою і досвідом. Краще б про мавпочок вже тему створили, як Сібарит пропонував
вы считаете ваше мнение про мое мнение весомым аргументом?
Кроме одного случая что кому то выплатили весь лимит есть еще что то? вас обижает апломб, ну извините я давно вам говорил не воспринимайте все что я пишу буквально, большая часть написанного только чтобы вызвать у читателей те или иные ощущения/эмоции. Считайте что я читаю на публику стихи.
Нет никаких проблем завтра утром кое кому позвонить и всё выяснить, четко и по делу, без вашего великого финансового форума с профильным образованием людей которых я никогда не видел. Тут один со 100 медальками месяц выяснял как ему продать квартиру. А другой с 30ю обещал на вскрытии понюхать мне мозги. Всё что вам нужно знать про текущий уровень форумчан. Серьезные люди если и были, давно ушли, потому что полезной информации здесь крайне мало. Один пафос. Нельзя испортить мавпами то что давно испорчено. На форум забили даже владельцы, сколько уже поиск не работает?
Извините за честность и прямоту.
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