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Медицина в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 22 січ, 2025 21:58
Faceless написав:
Ну от бачите, у вас уявлення про страхові від дружини, яка десь там кимось працювала, і ви з апломбом хочете щось заявляти фінансистам з профільною освітою і досвідом. Краще б про мавпочок вже тему створили, як Сібарит пропонував
вы считаете ваше мнение про мое мнение весомым аргументом?
Кроме одного случая что кому то выплатили весь лимит есть еще что то? вас обижает апломб, ну извините я давно вам говорил не воспринимайте все что я пишу буквально, большая часть написанного только чтобы вызвать у читателей те или иные ощущения/эмоции. Считайте что я читаю на публику стихи.
Нет никаких проблем завтра утром кое кому позвонить и всё выяснить, четко и по делу, без вашего великого финансового форума с профильным образованием людей которых я никогда не видел. Тут один со 100 медальками месяц выяснял как ему продать квартиру. А другой с 30ю обещал на вскрытии понюхать мне мозги. Всё что вам нужно знать про текущий уровень форумчан. Серьезные люди если и были, давно ушли, потому что полезной информации здесь крайне мало. Один пафос. Нельзя испортить мавпами то что давно испорчено. На форум забили даже владельцы, сколько уже поиск не работает?
Извините за честность и прямоту.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 22 січ, 2025 23:40
Faceless написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Простите, я слабо себе представляю ситуацию, в которой врач предоставляет маме-неспециалисту "хотя бы 5, а лучше 20-40 авторитетных исследований на эту тему
я бы этому врачу рассказал много неприятного прямо в глаза. Если у него нет своих исследований, он должен использовать чужие, по крайней мере знать о них. Иначе таким врачём может работать любой студент медколледжа. Мама может быть неспециалистом, а врач нет. Наука так и движется, проходят исследования, если все правила соблюдены о них пишут авторитетные специализированные сми. Кто считает себя специалистом должен их постоянно изучать. Мы сейчас не говорим о протоколах лечения, только о степени понимания предмета.
то же и в психологии, вы не можете просто взять и что то оспорить. Свои методики, или чужие методики, но свои исследования - пожалуйста. С ними ознакомятся, возможно опубликуют, но даже они не отменяют всех исследований которые были ранее. Потому что в любых методиках присутствует человеческий фактор. И если все методики докажут что "Бог есть", а ваша одна что "Бога нет", поверят не вам.
ЛАД написав:
Так какое у вас базовое образование так и не расскажете?
что значит базовое? по моему у всех базовое средняя школа.
Тобто у якоїсь мамці стався інстаграм головного мозку, і вона, без профільних знань, своїй дитині поставила діагноз важкого захворювання, що лікується медикаментозно і вимагає від лікаря рецепт. А той ще має їй обґрунтовано доводити що її вигадка це вигадка?
Дуже цікаво
У мене дружина протягом 1 години по інтернету поставила нашій колись 4-місячній дитині діагноз, невідомий на диво в Україні (після того як почула Ого, а що це у вас? від педіатра). Я по інтернету протягом 3 днів зясував, в яких країнах цей діагноз відомий (3 в Європі, Канада і США), як лікується, звязався з провайдерами з Європи, дізнався вартості і умови лікування, обрав країну і провайдера, домовився про приблизну дату першого візиту, придбав квитки на літак, вніс дитину в загранпаспорт, отримав візу - і через 3 тижні після самодіагнозу ми зустрілись з лікарем, і через 6.5 місяців ми успішно завершили лікування
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