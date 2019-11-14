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Коболєв відповів на
заяви Путіна щодо газу

Коболєв відповів на заяви Путіна щодо газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:17

Коболєв відповів на заяви Путіна щодо газу

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Коболєв відповів на заяви Путіна щодо газу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:17

Трепло. Которому нужно было, что-то написать
appatrakov
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:22

Впечатление такое. что слепой с глухим беседует
papazina
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:24

Газовый контракт: что будет с долларом в ближайшее время?

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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:34

Похоже, ТРАНЗИТА НЕ БУДЕТ
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:00

Ну что может ответить какой-то коболев РАО Газпром.
Пробухтел что-то в интернет не по теме да и все.
Газа от этого в старой и полупустой трубе не добавилось
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:25

Старинная украинская пословица говорит о том, что сколько в пустую трубу не бубни газа в ней больше не станет.
olivera
 
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