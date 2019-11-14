Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Коболєв відповів на заяви Путіна щодо газу.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:17
Коболєв відповів на заяви Путіна щодо газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв відповів на заяви Путіна щодо газу.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:24
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:00
Ну что может ответить какой-то коболев РАО Газпром.
Пробухтел что-то в интернет не по теме да и все.
Газа от этого в старой и полупустой трубе не добавилось
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:25
Старинная украинская пословица говорит о том, что сколько в пустую трубу не бубни газа в ней больше не станет.
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