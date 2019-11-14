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Коболєв відповів на заяви Путіна щодо газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Коболєв відповів на заяви Путіна щодо газу
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R2
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:17
Трепло. Которому нужно было, что-то написать
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:22
Впечатление такое. что слепой с глухим беседует
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papazina
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:24
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:34
Похоже, ТРАНЗИТА НЕ БУДЕТ
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Волгарь
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:00
Ну что может ответить какой-то коболев РАО Газпром.
Пробухтел что-то в интернет не по теме да и все.
Газа от этого в старой и полупустой трубе не добавилось
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blueiceua
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:25
Старинная украинская пословица говорит о том, что сколько в пустую трубу не бубни газа в ней больше не станет.
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olivera
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:35
З москалями треба рвати
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yulukuanov
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:59
На большее он и не способен.Бла-бла-бла.
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:50
Откуда на фин.ресурсе Украины столько рашистов?!
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intrastranger
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