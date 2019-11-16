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Коболєв відповів на заяви Путіна щодо газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:36
Волгарь написав:
Похоже, ТРАНЗИТА НЕ БУДЕТ
Должен огорчить: некоторое время еще будет!!! У Газпрома до сих пор нет ФИЗИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ обойтись без Украины на данный момент. И должен огорчить еще раз: даже после достройки СП-2 она сразу тоже не появится. Виноваты в этом немцы, которые не успевают достроить инфраструктуру газопровода Eugal, боюсь к концу 2019 года он тоже будет "не готов".
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Radon
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Додано: Суб 16 лис, 2019 00:43
intrastranger написав:
Откуда на фин.ресурсе Украины столько рашистов?!
Законом не запрещено.
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p_a_l
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Додано: Суб 16 лис, 2019 06:30
Нарешті мокшан послали хоч і культурно (поки що)
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silver_arrow_ua
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Додано: Суб 16 лис, 2019 06:33
blueiceua
З чого це їй бути пустою як головам мокшан?
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silver_arrow_ua
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Додано: Суб 16 лис, 2019 10:14
достали своим газом переходите на электрику столько сколько в Украине есть атомных тут все должно быть на электричестве за бесценок
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lsd08111982
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Додано: Суб 16 лис, 2019 11:43
lsd08111982 написав:
достали своим газом переходите на электрику столько сколько в Украине есть атомных тут все должно быть на электричестве за бесценок
АЭС отработают свое к 2030 году, а т.к. постройкой новых никто не озабочен, то после этого года внезапно окажется что и с электричеством у неньки проблемы.
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RomanTik
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:12
Radon написав: Волгарь написав:
Похоже, ТРАНЗИТА НЕ БУДЕТ
Должен огорчить: некоторое время еще будет!!! У Газпрома до сих пор нет ФИЗИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ обойтись без Украины на данный момент. И должен огорчить еще раз: даже после достройки СП-2 она сразу тоже не появится. Виноваты в этом немцы, которые не успевают достроить инфраструктуру газопровода Eugal, боюсь к концу 2019 года он тоже будет "не готов".
О, да, но к маю 2020-го все будет закончено, а до этого времени Европа вполне проживет на накопленных запасах (100 млрд. м3 в хранилищах) и СПГ.
А там- будем посмотреть.
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Волгарь
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