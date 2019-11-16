Коболєв відповів на заяви Путіна щодо газу

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Должен огорчить: некоторое время еще будет!!! У Газпрома до сих пор нет ФИЗИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ обойтись без Украины на данный момент. И должен огорчить еще раз: даже после достройки СП-2 она сразу тоже не появится. Виноваты в этом немцы, которые не успевают достроить инфраструктуру газопровода Eugal, боюсь к концу 2019 года он тоже будет "не готов".
Должен огорчить: некоторое время еще будет!!! У Газпрома до сих пор нет ФИЗИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ обойтись без Украины на данный момент. И должен огорчить еще раз: даже после достройки СП-2 она сразу тоже не появится. Виноваты в этом немцы, которые не успевают достроить инфраструктуру газопровода Eugal, боюсь к концу 2019 года он тоже будет "не готов".
О, да, но к маю 2020-го все будет закончено, а до этого времени Европа вполне проживет на накопленных запасах (100 млрд. м3 в хранилищах) и СПГ. А там- будем посмотреть.
Экспорт природного газа "Газпрома (MCX:GAZP)" в дальнее зарубежье за первые 15 дней ноября вырос на 13% и составил 8,5 млрд кубометров по сравнению с 7,5 млрд кубометров за аналогичный период 2018 года, следует из данных "Газпрома".