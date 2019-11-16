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Коболєв відповів на
заяви Путіна щодо газу

Коболєв відповів на заяви Путіна щодо газу
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:36

Re: Коболєв відповів на заяви Путіна щодо газу

  Волгарь написав:Похоже, ТРАНЗИТА НЕ БУДЕТ
Должен огорчить: некоторое время еще будет!!! У Газпрома до сих пор нет ФИЗИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ обойтись без Украины на данный момент. И должен огорчить еще раз: даже после достройки СП-2 она сразу тоже не появится. Виноваты в этом немцы, которые не успевают достроить инфраструктуру газопровода Eugal, боюсь к концу 2019 года он тоже будет "не готов".
Radon
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 00:43

  intrastranger написав:Откуда на фин.ресурсе Украины столько рашистов?!

Законом не запрещено.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 06:30

Нарешті мокшан послали хоч і культурно (поки що)
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 06:33

blueiceua
З чого це їй бути пустою як головам мокшан?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 10:14

достали своим газом переходите на электрику столько сколько в Украине есть атомных тут все должно быть на электричестве за бесценок
lsd08111982
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 11:43

  lsd08111982 написав:достали своим газом переходите на электрику столько сколько в Украине есть атомных тут все должно быть на электричестве за бесценок

АЭС отработают свое к 2030 году, а т.к. постройкой новых никто не озабочен, то после этого года внезапно окажется что и с электричеством у неньки проблемы.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:12

  Radon написав:
  Волгарь написав:Похоже, ТРАНЗИТА НЕ БУДЕТ
Должен огорчить: некоторое время еще будет!!! У Газпрома до сих пор нет ФИЗИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ обойтись без Украины на данный момент. И должен огорчить еще раз: даже после достройки СП-2 она сразу тоже не появится. Виноваты в этом немцы, которые не успевают достроить инфраструктуру газопровода Eugal, боюсь к концу 2019 года он тоже будет "не готов".

О, да, но к маю 2020-го все будет закончено, а до этого времени Европа вполне проживет на накопленных запасах (100 млрд. м3 в хранилищах) и СПГ.
А там- будем посмотреть.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:58

В подтверждение моих слов
Экспорт природного газа "Газпрома (MCX:GAZP)" в дальнее зарубежье за первые 15 дней ноября вырос на 13% и составил 8,5 млрд кубометров по сравнению с 7,5 млрд кубометров за аналогичный период 2018 года, следует из данных "Газпрома".

https://ru.investing.com/news/stock-mar ... le-1929638
Европа запасается, и спокойно переживет несколько месяцев, пока в строй не вступит СП-2.
Волгарь
 
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