За інформацією на 12:20, розміщеною в сервісі "Міняйло ЗАЯВКИ":http://miniaylo.finance.ua/, видно, що сумарний обсяг заявок "Куплю USD" менший, ніж "Продам" (27,124 млн і 31,677 млн гривень відповідно).
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:25
Курс готівкового долара
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Дивися повний текст Курс готівкового долара.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:25
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