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Коли може відбутися референдум
щодо ринку землі в Україні

Коли може відбутися референдум щодо ринку землі в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:40

Коли може відбутися референдум щодо ринку землі в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Дивися повний текст Коли може відбутися референдум щодо ринку землі в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:41

Он по определению не может пройти, ибо уже "приняли":
1. Размер собственности в гектарах.
2. Право владения иностранцами и лицами с иными гражданствами (это не просто узаконенный сепаратизм)
3. Право реализации с/х продукции
4. Доступ граждан Украине к качественной С/Х продукции
...................................................................................................................
По факту сегодня, в Украине голод. Но голод спровоцированный не дефицитом продуктов, а голод спровоцированный "создателями тем" по 1001 способу честного отъёма средств у селян и покупателей.

И того: официально сегодня селянин не может реализовать свои мелкие партии продукции, а потребитель не может их приобрести по причине отсутствия средств, отсутствия доступа рынку продуктов.

Большим барыгам выгоднее завозить фуфло из Турции, Испании, Венгрии, Польши,... - чем платить селянам. Ибо за эти средства селянин неизбежно поставит вопрос о "Собственности на Землю"
Kudrjavuy
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