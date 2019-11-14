Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
Дивися повний текст Коли може відбутися референдум щодо ринку землі в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:40
Коли може відбутися референдум щодо ринку землі в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли може відбутися референдум щодо ринку землі в Україні.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:41
Он по определению не может пройти, ибо уже "приняли":
1. Размер собственности в гектарах.
2. Право владения иностранцами и лицами с иными гражданствами (это не просто узаконенный сепаратизм)
3. Право реализации с/х продукции
4. Доступ граждан Украине к качественной С/Х продукции
...................................................................................................................
По факту сегодня, в Украине голод. Но голод спровоцированный не дефицитом продуктов, а голод спровоцированный "создателями тем" по 1001 способу честного отъёма средств у селян и покупателей.
И того: официально сегодня селянин не может реализовать свои мелкие партии продукции, а потребитель не может их приобрести по причине отсутствия средств, отсутствия доступа рынку продуктов.
Большим барыгам выгоднее завозить фуфло из Турции, Испании, Венгрии, Польши,... - чем платить селянам. Ибо за эти средства селянин неизбежно поставит вопрос о "Собственности на Землю"
|