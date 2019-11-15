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Коли може відбутися референдум щодо ринку землі в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:40
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
Дивися повний текст Коли може відбутися референдум щодо ринку землі в Україні
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Додано: Суб 16 лис, 2019 00:45
А толку от референдума, если введут двойное гражданство.
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p_a_l
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