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У «Слузі народу» відповіли
вигнаній Скороход на «5 тис....

У «Слузі народу» відповіли вигнаній Скороход на «5 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:46

У «Слузі народу» відповіли вигнаній Скороход на «5 тис....

Пропонуємо до обговорення:
Виключений з фракції "Слуга народу" депутат Ганна Скороход мусить надати факти отримання нардепами зарплат у конвертах, оскільки без доказів її слова виглядають як помста своїм колишнім колегам.

Дивися повний текст У «Слузі народу» відповіли вигнаній Скороход на «5 тис. дол. в конвертах».
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:46

Почему в конвертах? В биткоинах же!
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:02

  yurii_kruhlov написав:Почему в конвертах? В биткоинах же!

А в якості премії Юзік вручає квитки на Квартал-95.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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