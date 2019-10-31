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У «Слузі народу» відповіли вигнаній Скороход на «5 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:46
Пропонуємо до обговорення:
Виключений з фракції "Слуга народу" депутат Ганна Скороход мусить надати факти отримання нардепами зарплат у конвертах, оскільки без доказів її слова виглядають як помста своїм колишнім колегам.
Дивися повний текст У «Слузі народу» відповіли вигнаній Скороход на «5 тис. дол. в конвертах»
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:46
Почему в конвертах? В биткоинах же!
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yurii_kruhlov
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:02
yurii_kruhlov написав:
Почему в конвертах? В биткоинах же!
А в якості премії Юзік вручає квитки на Квартал-95.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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