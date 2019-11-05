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Польща офіційно оголосила про
відмову від російського...

Польща офіційно оголосила про відмову від російського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:44

Польща офіційно оголосила про відмову від російського...

Пропонуємо до обговорення:
Польський газовий оператор, компанія PGNiG направила російському Газпрому офіційне повідомлення, в якому інформує, що не буде продовжувати контракт на покупку газу після 2022 року.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:44

тут обязательно должны появиться патриоты россии и доходчиво обьяснить нам, сирым и убогим, какую грандиознейшую ошибку допускают поляки ("сланцевый газ это миф" (с) - А.Миллер) и что на самом деле России от этого только лучше
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:05

redmax11
Вы, что-то совсем разучились читать. Статья не о сланцевом газе, О сланцевом газе в статье ни слова.
Поменяйте жовто-блакитные методички.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:12

сжиженный сланцевый газ из США, добываемый методом гидроразрыва пласта, вытесняет ваш газ в Польше. А так да, совсем ни при чем)))
redmax11
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