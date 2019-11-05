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Польща офіційно оголосила про відмову від російського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:44
Пропонуємо до обговорення:
Польський газовий оператор, компанія PGNiG направила російському Газпрому офіційне повідомлення, в якому інформує, що не буде продовжувати контракт на покупку газу після 2022 року.
Дивися повний текст Польща офіційно оголосила про відмову від російського газу після 2022 року
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:44
тут обязательно должны появиться патриоты россии и доходчиво обьяснить нам, сирым и убогим, какую грандиознейшую ошибку допускают поляки ("сланцевый газ это миф" (с) - А.Миллер) и что на самом деле России от этого только лучше
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redmax11
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:05
redmax11
Вы, что-то совсем разучились читать. Статья не о сланцевом газе, О сланцевом газе в статье ни слова.
Поменяйте жовто-блакитные методички.
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blueiceua
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:12
сжиженный сланцевый газ из США, добываемый методом гидроразрыва пласта, вытесняет ваш газ в Польше. А так да, совсем ни при чем)))
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redmax11
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:47
redmax11
Cжиженный - да, но о сланцевом ничего в статье не указано.
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blueiceua
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