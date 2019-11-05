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Польща офіційно оголосила про відмову від російського...
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:44
Пропонуємо до обговорення:
Польський газовий оператор, компанія PGNiG направила російському Газпрому офіційне повідомлення, в якому інформує, що не буде продовжувати контракт на покупку газу після 2022 року.
Дивися повний текст Польща офіційно оголосила про відмову від російського газу після 2022 року
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R2
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:44
тут обязательно должны появиться патриоты россии и доходчиво обьяснить нам, сирым и убогим, какую грандиознейшую ошибку допускают поляки ("сланцевый газ это миф" (с) - А.Миллер) и что на самом деле России от этого только лучше
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redmax11
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:05
redmax11
Вы, что-то совсем разучились читать. Статья не о сланцевом газе, О сланцевом газе в статье ни слова.
Поменяйте жовто-блакитные методички.
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blueiceua
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:12
сжиженный сланцевый газ из США, добываемый методом гидроразрыва пласта, вытесняет ваш газ в Польше. А так да, совсем ни при чем)))
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redmax11
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:47
redmax11
Cжиженный - да, но о сланцевом ничего в статье не указано.
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blueiceua
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:47
Поляки - как всегда, хотят и рыбку съесть, и...
Самое смешное, что в противовес публичной риторике, в 2018 году они увеличили закупки у Газпрома (примерно на 10%).
Публично они делают ставку на СПГ-газ и поставки из Норвегии (по трубопроводу, проект которого до сих пор находится в "стадии утверждения"). Кроме того этот вопрос у них заполитизирован не меньше нашего.
СПГ - до сих пор был достаточно ощутимо дороже "трубопроводного", что будет дальше сказать не могу... но в ближайшей перспективе скорее всего сохранится "статус кво".
Рассчитывать на норвежский газ полякам тоже особо не стоит, в силу той причины, что "лишнего газа" в Норвегии на данный момент нет и в скором времени вряд ли он появится. Кроме того этот газ тоже дешевым сложно назвать, Новегия - она ведь "такая зеленая", такая "экологичная"... А экология дешевой никогда не была, ни разу.
ИМХО: они тоже ждут запуска СП-2, в надежде что это обрушит цены в ЕС. А потом будут покупать дешевый трубопроводный "еврогаз" у западных соседей. А СПГ будут пытаться сплавить соседям восточным.
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Radon
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:59
Поляки уведомили, что не будут продлевать после 22г. невыгодный для них контракт, привязанный к цене нефти. Но по-любому будут брать российский газ: либо заключат более выгодный контракт, либо будут покупать его у немцев.
Дешёвый американский сланцевый газ становится золотым при доставке газовозом в Польшу, сутки фрахта судна от 50 до 100 килобаксов. И может существовать только как запасной вариант при форс мажоре, а также для перепродажи в третьи страны.
Газопровод из Норвегии в Польшу может не получить разрешение на пересечение "Северных потоков" от Газпрома (безопасность и никакой нездоровой конкуренции !
).
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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