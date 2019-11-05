Польща офіційно оголосила про відмову від російського...

Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:47

Поляки - как всегда, хотят и рыбку съесть, и...

Самое смешное, что в противовес публичной риторике, в 2018 году они увеличили закупки у Газпрома (примерно на 10%).

Публично они делают ставку на СПГ-газ и поставки из Норвегии (по трубопроводу, проект которого до сих пор находится в "стадии утверждения"). Кроме того этот вопрос у них заполитизирован не меньше нашего.



СПГ - до сих пор был достаточно ощутимо дороже "трубопроводного", что будет дальше сказать не могу... но в ближайшей перспективе скорее всего сохранится "статус кво".



Рассчитывать на норвежский газ полякам тоже особо не стоит, в силу той причины, что "лишнего газа" в Норвегии на данный момент нет и в скором времени вряд ли он появится. Кроме того этот газ тоже дешевым сложно назвать, Новегия - она ведь "такая зеленая", такая "экологичная"... А экология дешевой никогда не была, ни разу.



ИМХО: они тоже ждут запуска СП-2, в надежде что это обрушит цены в ЕС. А потом будут покупать дешевый трубопроводный "еврогаз" у западных соседей. А СПГ будут пытаться сплавить соседям восточным.