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У Києві капітально відремонтують
естакаду біля станції...

У Києві капітально відремонтують естакаду біля станції...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:49

У Києві капітально відремонтують естакаду біля станції...

Пропонуємо до обговорення:
Естакадний з'їзд з Дніпровського спуску на Набережне шосе біля станції метро "Дніпро" буде капітально відремонтовано.

Дивися повний текст У Києві капітально відремонтують естакаду біля станції метро \"Дніпро\".
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