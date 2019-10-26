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Міжбанк: покупці
виявилися вибагливими

Міжбанк: покупці виявилися вибагливими
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:57

Міжбанк: покупці виявилися вибагливими

Пропонуємо до обговорення:
Як ми і попереджали в своєму ранковому прогнозі - валютний ринок п'ятниці пройшов досить позитивно гривні.

Дивися повний текст Міжбанк: покупці виявилися вибагливими.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:58

так скоро 8.00 за доллар будет,опять ограбят
alekc_sizov
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