Як ми і попереджали в своєму ранковому прогнозі - валютний ринок п'ятниці пройшов досить позитивно гривні.
Дивися повний текст Міжбанк: покупці виявилися вибагливими.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:57
Міжбанк: покупці виявилися вибагливими
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Дивися повний текст Міжбанк: покупці виявилися вибагливими.
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